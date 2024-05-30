Ящики груза-200 вывезены с чебаркульского кладбища

Транспортировочные ящики груза-200 вывезены с городского кладбища в Чебаркуле (Челябинская область), а предприниматель, допустивший их складирование на территории кладбища, извинился перед жителями города. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе мэрии.
«Транспортировочные ящики с закрытыми крышками остались на территории для дальнейшей их утилизации. Произошло несколько форс-мажорных обстоятельств: сломалась машина, заказы были в районе на очень удаленных территориях. Фотографии в социальных сетях подняли большой резонанс. Еще раз приношу извинения родственникам и всем жителям города, всем тем, кого оскорбил своими действиями», — извинился предприниматель Сергей Федоровский, в чьи обязанности входила утилизация ящиков.
Предприниматель пообещал навести порядок и больше никогда не допускать подобных случаев. В мэрии сообщили, что раньше на счету предпринимателя были только положительные отзывы о деятельности.
Ажиотаж вокруг ящиков начался в городе с распространением в соцсетях фотографий и видео свалки ящиков, в которых перевозили тела погибших участников СВО. На ящиках отчетливо читались фамилии, имена и воинские звания погибших.
Мэрия Чебаркуля организовала служебное расследование по выявленному факту. В настоящее время объекты вывезены с кладбища и утилизированы.
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