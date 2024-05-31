Подсчитано, сколько нужно денег на рождение ребенка

По результатам исследований «СберНПФ» (негосударственный пенсионный фонд), чтобы обзавестись потомством, россиянам требуется более полутора миллиона. Результаты актуальны на май текущего года и в опросе поучаствовало более 11 тыс. совершеннолетних из 37 городов.
«Женщины дают оценку в два млн рублей (против 1,3 млн у мужчин), что отчасти связано с более четким пониманием возможных трат. Самые значительные суммы сбережений для рождения ребенка озвучили респонденты из Москвы (3,9 млн рублей), Санкт-Петербурга (2,8 млн рублей), Воронежа (2,1 млн), Казани, Набережных Челнов и Тольятти (по 2 млн рублей соответственно)», — подчеркнул генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий.
Для рождения ребенка более половины респондентов отметили, что им требуется не меньше 600 тысяч рублей. Без учета пособий сюда входят траты на ведение беременности, роды и содержания малыша примерно до года.
Опрошенные считают, что сначала нужно закрыть определенный список задач. Например, купить квартиру в свой список внесли 69% респондентов, 32% сначала собираются выстроить карьеру, а вот купить машину перед рождением хотят всего 7% голосующих.
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