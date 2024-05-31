Губернатор Текслер вместе с семьей открыл фестиваль мороженого в Челябинске. Фото

01 июня 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Текслер вместе с семьей посетил детский праздник (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей открыл фестиваль мороженого «Единорожок» в Челябинске. Праздничное мероприятие в городскому саду имени Пушкина продлится весь день 1 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства. «В День защиты детей губернатор Алексей Текслер вместе со своей семьей открыл фестиваль мороженого в Челябинске. Сегодня в городском саду имени А.С. Пушкина проходит ежегодный фестиваль мороженого „Единорожок“. Программа фестиваля рассчитана на весь день», — сообщает пресс-служба регионального правительства в своем telegram-канале. Маленькие посетители праздника вместе с родителями смогут угоститься мороженым, сладкой ватой или фруктами в шоколаде. Также принять участие в мастер-классах, мыльном шоу, прокатиться на мультяшном единороге или сделать фото с Единорожком на входе в парке. Всего на празднике представлено 45 точек активностей. Присутствовавший на мероприятии Алексей Текслер поздравил собравшихся с Днем защиты детей и пожелал всего самого наилучшего. «Когда счастливы дети, счастливы и их родители… Я очень хочу, чтобы и сегодня, и всегда мы все были с вами одной большой семьей, семьей Челябинской области. Хорошего настроения, счастья, всего самого наилучшего!» — добавил глава региона. Организаторами праздника выступил Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и администрация Челябинска. Учредитель фонда Ирина Текслер также поздравила ребят с началом летних каникул. «Мы третий год подряд собираемся и празднуем именно в таком формате самый детский, самый главный праздник День защиты детей… Пожалуйста, используйте все наши площадки активности. Мороженного хватит всем! Всем прекрасного настроения!» В рамках Года семьи в фестивале мороженого приняли участие пары, находящиеся в ожидании малыша. Для Дмитрия и Самиры Афанасьевых провели мероприятие по определению пола будущего ребенка. На сцену вынесли большую «мороженку», раскрыть которую доверили губернатору с супругой. Выпал розовый цвет. Значит, у будущих родителей появится дочка. Куда еще можно отправиться с ребенком на День защиты детей 1 июня 2024 года в Челябинске — в афише на URA.RU. Всего в Челябинске запланировано 13 развлекательных программ. Губернатор Текслер посетил праздник вместе с семьей Telegram-канал правительства Челябинской области В парке Пушкина представлено 45 развлекательных площадок Telegram-канал правительства Челябинской области Бесплатного мороженого хватит всем детям Telegram-канал правительства Челябинской области Дети пришли на праздник в парк Пушкина вместе с родителями Telegram-канал правительства Челябинской области Будущие родители узнали пол ребенка Telegram-канал правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей открыл фестиваль мороженого «Единорожок» в Челябинске. Праздничное мероприятие в городскому саду имени Пушкина продлится весь день 1 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства. «В День защиты детей губернатор Алексей Текслер вместе со своей семьей открыл фестиваль мороженого в Челябинске. Сегодня в городском саду имени А.С. Пушкина проходит ежегодный фестиваль мороженого „Единорожок“. Программа фестиваля рассчитана на весь день», — сообщает пресс-служба регионального правительства в своем telegram-канале. Маленькие посетители праздника вместе с родителями смогут угоститься мороженым, сладкой ватой или фруктами в шоколаде. Также принять участие в мастер-классах, мыльном шоу, прокатиться на мультяшном единороге или сделать фото с Единорожком на входе в парке. Всего на празднике представлено 45 точек активностей. Присутствовавший на мероприятии Алексей Текслер поздравил собравшихся с Днем защиты детей и пожелал всего самого наилучшего. «Когда счастливы дети, счастливы и их родители… Я очень хочу, чтобы и сегодня, и всегда мы все были с вами одной большой семьей, семьей Челябинской области. Хорошего настроения, счастья, всего самого наилучшего!» — добавил глава региона. Организаторами праздника выступил Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 и администрация Челябинска. Учредитель фонда Ирина Текслер также поздравила ребят с началом летних каникул. «Мы третий год подряд собираемся и празднуем именно в таком формате самый детский, самый главный праздник День защиты детей… Пожалуйста, используйте все наши площадки активности. Мороженного хватит всем! Всем прекрасного настроения!» В рамках Года семьи в фестивале мороженого приняли участие пары, находящиеся в ожидании малыша. Для Дмитрия и Самиры Афанасьевых провели мероприятие по определению пола будущего ребенка. На сцену вынесли большую «мороженку», раскрыть которую доверили губернатору с супругой. Выпал розовый цвет. Значит, у будущих родителей появится дочка. Куда еще можно отправиться с ребенком на День защиты детей 1 июня 2024 года в Челябинске — в афише на URA.RU. Всего в Челябинске запланировано 13 развлекательных программ.