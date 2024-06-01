В поселке Шабровский под Екатеринбургом 1 июня 48-летний мужчина, ехавший на работу на мотоцикле «ИЖ», потерял управление и съехал с проезжей части. В результате ДТП он скончался от полученных травм, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
«Водитель мотоцикла „ИЖ“, двигаясь по дороге со стороны поселка Шабровский в сторону станции Сысерть, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием», — говорится в telegram-канале ведомства. Мужчина погиб до приезда скорой медицинской помощи.
Водитель не имел прав на управление мотоциклом, а само транспортное средство не было зарегистрировано. Помимо этого, мужчина ехал без мотошлема и другой защитной экипировки.
Родственники погибшего рассказали автоинспекторам, что он выехал из дома на работу за 15 минут до инцидента. В ходе расследования устанавливаются причины происшествия.
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