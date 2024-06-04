Власти ХМАО раскрыли детали получения арктической ипотеки

Власти ХМАО раскрыли, на какие объяты недвижимости будет распространяться арктическая ипотека по ставке два процента. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры».
«Купить квартиру в строящемся или уже готовом доме у застройщика. Приобрести строящийся индивидуальный жилой дом у застройщика по ДДУ либо готовый коттедж у юридического лица или ИП, которые являются первыми собственниками. В Югре программа льготной ипотеки распространяется на объекты, расположенные в двух муниципалитетах: Белоярском и Березовском районах.», — указано в посте.
Кроме этого, можно приобрести земельный участок и построить дом. Для возведения разрешено нанимать подрядчика. «Для приобретения жилья с использованием Арктической ипотеки прописка в „арктическом“ населенном пункте не требуется, но после покупки или строительства получателю ипотеки нужно зарегистрироваться по новому адресу в течение 270 дней и иметь там действующую прописку в течение пяти лет», — указано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что Госдума РФ одобрила включение районов ХМАО в Арктическую зону. В нее вошли Белоярский и Березовский районы.
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