Власти ХМАО раскрыли детали получения арктической ипотеки

В ХМАО с помощью арктической ипотеки можно купить коттедж или построить дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Для строительства дома можно привлекать подрядчика
Для строительства дома можно привлекать подрядчика Фото:

Власти ХМАО раскрыли, на какие объяты недвижимости будет распространяться арктическая ипотека по ставке два процента. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры».

«Купить квартиру в строящемся или уже готовом доме у застройщика. Приобрести строящийся индивидуальный жилой дом у застройщика по ДДУ либо готовый коттедж у юридического лица или ИП, которые являются первыми собственниками. В Югре программа льготной ипотеки распространяется на объекты, расположенные в двух муниципалитетах: Белоярском и Березовском районах.», — указано в посте.

Кроме этого, можно приобрести земельный участок и построить дом. Для возведения разрешено нанимать подрядчика. «Для приобретения жилья с использованием Арктической ипотеки прописка в „арктическом“ населенном пункте не требуется, но после покупки или строительства получателю ипотеки нужно зарегистрироваться по новому адресу в течение 270 дней и иметь там действующую прописку в течение пяти лет», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдума РФ одобрила включение районов ХМАО в Арктическую зону. В нее вошли Белоярский и Березовский районы.

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Власти ХМАО раскрыли, на какие объяты недвижимости будет распространяться арктическая ипотека по ставке два процента. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Стройкомплекс Югры». «Купить квартиру в строящемся или уже готовом доме у застройщика. Приобрести строящийся индивидуальный жилой дом у застройщика по ДДУ либо готовый коттедж у юридического лица или ИП, которые являются первыми собственниками. В Югре программа льготной ипотеки распространяется на объекты, расположенные в двух муниципалитетах: Белоярском и Березовском районах.», — указано в посте. Кроме этого, можно приобрести земельный участок и построить дом. Для возведения разрешено нанимать подрядчика. «Для приобретения жилья с использованием Арктической ипотеки прописка в „арктическом“ населенном пункте не требуется, но после покупки или строительства получателю ипотеки нужно зарегистрироваться по новому адресу в течение 270 дней и иметь там действующую прописку в течение пяти лет», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума РФ одобрила включение районов ХМАО в Арктическую зону. В нее вошли Белоярский и Березовский районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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