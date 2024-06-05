Боливия хочет поставлять в Россию мясо ламы

Боливия хочет начать поставки мяса ламы в Россию. О соответствующем запросе на экспорт сырья рассказал директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес.
«У нас прошла встреча с российской делегацией, где мы договорились продолжить экспорт мяса говядины и дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса [семейства] верблюдовых. … Мы сделали запрос, который был принят Россией [к рассмотрению]», — поделился Суарес с РИА Новости.
По его словам, в Боливии около четырех миллионов верблюдовых, а этого достаточно и для внутреннего рынка, и для экспорта. Суарес добавил, что такое мясо высококачественно и содержит мало холестерина.
Ранее URA.RU писало, что представители агропромышленного комплекса Свердловской области договорились о поставках продуктов питания в Китай. Туда будут возить свинину, курицу, масло.
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