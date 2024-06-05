Боливия хочет поставлять в Россию мясо ламы

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Боливия предлагает поставлять в Россию мясо с низким содержанием холестерина
Боливия предлагает поставлять в Россию мясо с низким содержанием холестерина Фото:

Боливия хочет начать поставки мяса ламы в Россию. О соответствующем запросе на экспорт сырья рассказал директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес.

«У нас прошла встреча с российской делегацией, где мы договорились продолжить экспорт мяса говядины и дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса [семейства] верблюдовых. … Мы сделали запрос, который был принят Россией [к рассмотрению]», — поделился Суарес с РИА Новости.

По его словам, в Боливии около четырех миллионов верблюдовых, а этого достаточно и для внутреннего рынка, и для экспорта. Суарес добавил, что такое мясо высококачественно и содержит мало холестерина.

Ранее URA.RU писало, что представители агропромышленного комплекса Свердловской области договорились о поставках продуктов питания в Китай. Туда будут возить свинину, курицу, масло.

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Боливия хочет начать поставки мяса ламы в Россию. О соответствующем запросе на экспорт сырья рассказал директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес. «У нас прошла встреча с российской делегацией, где мы договорились продолжить экспорт мяса говядины и дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса [семейства] верблюдовых. … Мы сделали запрос, который был принят Россией [к рассмотрению]», — поделился Суарес с РИА Новости. По его словам, в Боливии около четырех миллионов верблюдовых, а этого достаточно и для внутреннего рынка, и для экспорта. Суарес добавил, что такое мясо высококачественно и содержит мало холестерина. Ранее URA.RU писало, что представители агропромышленного комплекса Свердловской области договорились о поставках продуктов питания в Китай. Туда будут возить свинину, курицу, масло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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