Во Франции задержаны граждане Молдавии, которые рисовали граффити с гробами французских солдат

В Париже задержаны трое граждан Молдавии, подозреваемые в создании провокационных граффити с изображением гробов и надписью «французский солдат на Украине». Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«Три человека молдавской национальности были задержаны и помещены под стражу. Их подозревают в том, что они являются авторами граффити гробов в Париже с надписью „французский солдат на Украине“, — заявил французский телеканал. Там же сообщили, что правоохранители обнаружили у задержанных краску, перчатки и трафареты.
Ранее сообщалось о появлении пяти подобных граффити в седьмом округе Парижа, вблизи Эйфелевой башни, передает RT. Ответственность за акцию взяла на себя неизвестная группа, которая утверждает, что подобные рисунки распространены по всему городу и являются реакцией на действия французских властей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.