08 июня 2024

Во Франции задержаны граждане Молдавии, которые рисовали граффити с гробами французских солдат

BFMTV: в Париже задержали троих молдаван за граффити с гробами местных солдат
© Служба новостей «URA.RU»
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В Париже арестовали молдаван, которые рисовали граффити гробов
В Париже арестовали молдаван, которые рисовали граффити гробов Фото:
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В Париже задержаны трое граждан Молдавии, подозреваемые в создании провокационных граффити с изображением гробов и надписью «французский солдат на Украине». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Три человека молдавской национальности были задержаны и помещены под стражу. Их подозревают в том, что они являются авторами граффити гробов в Париже с надписью „французский солдат на Украине“, — заявил французский телеканал. Там же сообщили, что правоохранители обнаружили у задержанных краску, перчатки и трафареты.

Ранее сообщалось о появлении пяти подобных граффити в седьмом округе Парижа, вблизи Эйфелевой башни, передает RT. Ответственность за акцию взяла на себя неизвестная группа, которая утверждает, что подобные рисунки распространены по всему городу и являются реакцией на действия французских властей.

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В Париже задержаны трое граждан Молдавии, подозреваемые в создании провокационных граффити с изображением гробов и надписью «французский солдат на Украине». Об этом сообщает телеканал BFMTV. «Три человека молдавской национальности были задержаны и помещены под стражу. Их подозревают в том, что они являются авторами граффити гробов в Париже с надписью „французский солдат на Украине“, — заявил французский телеканал. Там же сообщили, что правоохранители обнаружили у задержанных краску, перчатки и трафареты. Ранее сообщалось о появлении пяти подобных граффити в седьмом округе Парижа, вблизи Эйфелевой башни, передает RT. Ответственность за акцию взяла на себя неизвестная группа, которая утверждает, что подобные рисунки распространены по всему городу и являются реакцией на действия французских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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