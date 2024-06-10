Жители Челябинска потребовали отремонтировать разбитый детский самолет, который установлен в сквере 20-летия Победы на улице Воровского. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев сообщил URA.RU, что в данный момент проводится дефектовка объекта.
«Обратите внимание, пожалуйста, на состояние самолёта в Сквере 20-летия Победы по улице Воровского, Челябинск. Если вас устраивает мусорка внутри самолёта, оборванное много лет сиденье, надписи повсюду, прогнивший и измятый корпус, то меня это удивляет. Мне не хочется гулять „на мусорке“», — сообщает челябинка Анна Л. в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Как уточнил глава Центрального района Ереклинцев, в данный момент на объекте проводится дефектовка. Затем будет произведен ремонт самолета. Сроки окончания ремонта пока не установлены.
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