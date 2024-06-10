Челябинцы потребовали отремонтировать разбитый самолет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский самолет стал любимой игрушкой в сквере 20-летия Победы
Детский самолет стал любимой игрушкой в сквере 20-летия Победы Фото:

Жители Челябинска потребовали отремонтировать разбитый детский самолет, который установлен в сквере 20-летия Победы на улице Воровского. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев сообщил URA.RU, что в данный момент проводится дефектовка объекта.

«Обратите внимание, пожалуйста, на состояние самолёта в Сквере 20-летия Победы по улице Воровского, Челябинск. Если вас устраивает мусорка внутри самолёта, оборванное много лет сиденье, надписи повсюду, прогнивший и измятый корпус, то меня это удивляет. Мне не хочется гулять „на мусорке“», — сообщает челябинка Анна Л. в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнил глава Центрального района Ереклинцев, в данный момент на объекте проводится дефектовка. Затем будет произведен ремонт самолета. Сроки окончания ремонта пока не установлены.

Самолетик превратили в мусорку
Самолетик превратили в мусорку
Фото:
Крылья разломаны, а стойки покрылись ржавчиной
Крылья разломаны, а стойки покрылись ржавчиной
Фото:
Самолет имеет множество повреждений
Самолет имеет множество повреждений
Фото:
Сидение разорвано, есть опасные элементы
Сидение разорвано, есть опасные элементы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинска потребовали отремонтировать разбитый детский самолет, который установлен в сквере 20-летия Победы на улице Воровского. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев сообщил URA.RU, что в данный момент проводится дефектовка объекта. «Обратите внимание, пожалуйста, на состояние самолёта в Сквере 20-летия Победы по улице Воровского, Челябинск. Если вас устраивает мусорка внутри самолёта, оборванное много лет сиденье, надписи повсюду, прогнивший и измятый корпус, то меня это удивляет. Мне не хочется гулять „на мусорке“», — сообщает челябинка Анна Л. в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнил глава Центрального района Ереклинцев, в данный момент на объекте проводится дефектовка. Затем будет произведен ремонт самолета. Сроки окончания ремонта пока не установлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...