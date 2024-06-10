К главной больнице Екатеринбурга съехались пожарные

На учения приехали четыре единицы спецтехники
К Городской клинической больнице №40 (ГКБ) в Екатеринбурге съехались пожарные расчеты и спецтехника. В учреждении проходят плановые учения, рассказали в пресс-службе ГКБ.
«В здании больницы проходят пожарные учения. В медорганизацию прибыли пожарные расчеты и четыре единицы спецтехники. Поводов для паники нет», — пояснили в ГКБ.
Еще одни крупные пожарные учения проводили в аэропорту Кольцово. Мероприятие не повлияло на работу воздушной гавани.
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