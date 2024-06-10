К главной больнице Екатеринбурга съехались пожарные

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На учения приехали четыре единицы спецтехники
На учения приехали четыре единицы спецтехники Фото:

К Городской клинической больнице №40 (ГКБ) в Екатеринбурге съехались пожарные расчеты и спецтехника. В учреждении проходят плановые учения, рассказали в пресс-службе ГКБ.

«В здании больницы проходят пожарные учения. В медорганизацию прибыли пожарные расчеты и четыре единицы спецтехники. Поводов для паники нет», — пояснили в ГКБ.

Еще одни крупные пожарные учения проводили в аэропорту Кольцово. Мероприятие не повлияло на работу воздушной гавани.

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К Городской клинической больнице №40 (ГКБ) в Екатеринбурге съехались пожарные расчеты и спецтехника. В учреждении проходят плановые учения, рассказали в пресс-службе ГКБ. «В здании больницы проходят пожарные учения. В медорганизацию прибыли пожарные расчеты и четыре единицы спецтехники. Поводов для паники нет», — пояснили в ГКБ. Еще одни крупные пожарные учения проводили в аэропорту Кольцово. Мероприятие не повлияло на работу воздушной гавани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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