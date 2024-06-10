В Сургуте разыграют мотоцикл на открытии мотосезона

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Открытие мотосезона в Сургуте завершится салютом
Открытие мотосезона в Сургуте завершится салютом Фото:

Байкерский клуб «Ночные волки» разыграет в Сургуте мотоцикл на открытии мотосезона. Для мотолюбителей также организуют пробег колонны, концерт и салют. Информация об этом размещена в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«В 14:23 — отправление колонны. С 17:10 — выступление групп, конкурсы. В 21:10 — подведение итогов (розыгрыш мотоцикла)» , — следует из афиши. Праздничное открытие мотосезона завершится салютом.

Ранее URA.RU рассказывало про автопробег, который в Сургуте устроили мотоциклисты и автомобилисты в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Колону возглавил мотоцикл «Урал» восьмидесятых годов.

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Байкерский клуб «Ночные волки» разыграет в Сургуте мотоцикл на открытии мотосезона. Для мотолюбителей также организуют пробег колонны, концерт и салют. Информация об этом размещена в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «В 14:23 — отправление колонны. С 17:10 — выступление групп, конкурсы. В 21:10 — подведение итогов (розыгрыш мотоцикла)» , — следует из афиши. Праздничное открытие мотосезона завершится салютом. Ранее URA.RU рассказывало про автопробег, который в Сургуте устроили мотоциклисты и автомобилисты в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Колону возглавил мотоцикл «Урал» восьмидесятых годов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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