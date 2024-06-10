В Сургуте разыграют мотоцикл на открытии мотосезона

Байкерский клуб «Ночные волки» разыграет в Сургуте мотоцикл на открытии мотосезона. Для мотолюбителей также организуют пробег колонны, концерт и салют. Информация об этом размещена в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».
«В 14:23 — отправление колонны. С 17:10 — выступление групп, конкурсы. В 21:10 — подведение итогов (розыгрыш мотоцикла)» , — следует из афиши. Праздничное открытие мотосезона завершится салютом.
Ранее URA.RU рассказывало про автопробег, который в Сургуте устроили мотоциклисты и автомобилисты в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Колону возглавил мотоцикл «Урал» восьмидесятых годов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!