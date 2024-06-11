Челябинский застройщик возведет в Кургане новый ЖК. Фото, скрин

Челябинский застройщик возведет в Кургане новый ЖК

11 июня 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Всего челябинский застройщик ведет строительство и проектирование трех объектов в Кургане Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинский застройщик «Кпд-заказчик» возведет в 12 микрорайоне Кургана новый жилой комплекс. Рядом будут расположены школа и другие социально-значимые объекты. Положительное заключение выдано 10 июня экспертной организацией ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается на сайте госреестра. «Строительство многоквартирного жилого дома, строение № 20, город Курган Курганской области, микрорайон № 12. Положительное заключение. Застройщик — ООО „КПД Заказчик“ Челябинская область», — сообщается на сайте. Всего на данный момент застройщик ведет строительство и проектирование трех объектов в Кургане. Также в микрорайоне Заозерный уже строится многоквартирный дом со строительным адресом №34. Согласно паспорту, строительство объекта началось в октябре 2023 года. Полностью возвести 10-этажный дом планируется в 2026 году. Планировка предполагает квартиры площадью от 40 до 70 квадратных метров. Кроме того, застройщик заканчивает возведение в Кургане еще одного жилого комплекса, расположенного по улице Алексеева 14а. На данный момент дом возведен под крышу, там идут отделочные работы. Площадь квартир в доме составляет от 30 до 70 квадратных метров. Дом застройщик планирует построить к 4 кварталу 2024 года. Согласно сервису «Сбис», компанией «Кпд-заказчик» владеет массовый учредитель Любовь Федорова, директором с 12 сентября 2022 года является Евгений Никитенко, ранее владевший ООО «Юникс» и ООО НТ «Подрядчик». Также руководитель фирмы является директором компании ООО «Новый дом». На данный момент рыночная стоимость компании составляет 178,6 млн рублей. Прибыль компании — 765,4 млн рублей. Всего застройщиком возведено более 7 миллионов квадратных метров жилья. Челябинский застройщик получил положительное заключение на строительство нового ЖК в Заозерном, рядом будут расположены все социально-значимые объекты (школа, детсад) Скрин: яндекс карты Также к концу 2026 года застройщик возведет 10-этоажный дом (стр №34), где будут квартиры площадью от 40 до 70 квадратных метров Фото: сайт застройщика «КПД-заказчик» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский застройщик «Кпд-заказчик» возведет в 12 микрорайоне Кургана новый жилой комплекс. Рядом будут расположены школа и другие социально-значимые объекты. Положительное заключение выдано 10 июня экспертной организацией ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается на сайте госреестра. «Строительство многоквартирного жилого дома, строение № 20, город Курган Курганской области, микрорайон № 12. Положительное заключение. Застройщик — ООО „КПД Заказчик“ Челябинская область», — сообщается на сайте. Всего на данный момент застройщик ведет строительство и проектирование трех объектов в Кургане. Также в микрорайоне Заозерный уже строится многоквартирный дом со строительным адресом №34. Согласно паспорту, строительство объекта началось в октябре 2023 года. Полностью возвести 10-этажный дом планируется в 2026 году. Планировка предполагает квартиры площадью от 40 до 70 квадратных метров. Кроме того, застройщик заканчивает возведение в Кургане еще одного жилого комплекса, расположенного по улице Алексеева 14а. На данный момент дом возведен под крышу, там идут отделочные работы. Площадь квартир в доме составляет от 30 до 70 квадратных метров. Дом застройщик планирует построить к 4 кварталу 2024 года. Согласно сервису «Сбис», компанией «Кпд-заказчик» владеет массовый учредитель Любовь Федорова, директором с 12 сентября 2022 года является Евгений Никитенко, ранее владевший ООО «Юникс» и ООО НТ «Подрядчик». Также руководитель фирмы является директором компании ООО «Новый дом». На данный момент рыночная стоимость компании составляет 178,6 млн рублей. Прибыль компании — 765,4 млн рублей. Всего застройщиком возведено более 7 миллионов квадратных метров жилья.