11 июня 2024

Открытый огонь потушили в цеху под Екатеринбургом

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Пожарные потушили огонь в заводском цеху (архивное фото)
Пожарные потушили огонь в заводском цеху (архивное фото) Фото:

В здании, где производятся автопокрышки в Арамиле (Свердловская область), удалось потушить открытый огонь. Об этом сообщили представители МЧС России.

«В цеху в Арамиле ликвидировали открытый огонь на площади 700 квадратных метров. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МЧС.

Ранее было опубликовано видео с места пожара. Информация о пострадавших не поступала.

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В здании, где производятся автопокрышки в Арамиле (Свердловская область), удалось потушить открытый огонь. Об этом сообщили представители МЧС России. «В цеху в Арамиле ликвидировали открытый огонь на площади 700 квадратных метров. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МЧС. Ранее было опубликовано видео с места пожара. Информация о пострадавших не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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