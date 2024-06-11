Открытый огонь потушили в цеху под Екатеринбургом

Пожарные потушили огонь в заводском цеху (архивное фото)
В здании, где производятся автопокрышки в Арамиле (Свердловская область), удалось потушить открытый огонь. Об этом сообщили представители МЧС России.
«В цеху в Арамиле ликвидировали открытый огонь на площади 700 квадратных метров. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МЧС.
Ранее было опубликовано видео с места пожара. Информация о пострадавших не поступала.
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