11 июня 2024

Екатеринбурженка упала с Малышевского моста и разбилась насмерть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В СК воздержались от комментариев
В СК воздержались от комментариев Фото:

В Екатеринбурге утром 12 июня женщина упала с Малышевского моста на проезжую часть и разбилась насмерть. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«Женщина упала с Малышевского моста 12 июня», — сказал собеседник. Погибшая была средних лет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

Инцидент произошел утром 12 июня
Инцидент произошел утром 12 июня
Фото:

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В Екатеринбурге утром 12 июня женщина упала с Малышевского моста на проезжую часть и разбилась насмерть. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Женщина упала с Малышевского моста 12 июня», — сказал собеседник. Погибшая была средних лет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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