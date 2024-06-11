В СК воздержались от комментариев
В Екатеринбурге утром 12 июня женщина упала с Малышевского моста на проезжую часть и разбилась насмерть. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
«Женщина упала с Малышевского моста 12 июня», — сказал собеседник. Погибшая была средних лет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
Инцидент произошел утром 12 июня
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