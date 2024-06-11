В Челябинске пожарные с помощью дыхательного аппарата откачали собаку и двух кошек, которые надышались угарным газом во время возгорания в квартире по улице Островского. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Челябинские огнеборцы спасли на пожаре собака и двух кошек. [Животных] откачали с помощью дыхательного аппарата», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
ЧП произошло в доме на улице Островского 12 июня. Загорелся балкон на седьмом этаже, огонь распространился также на восьмой и девятый этажи. В квартиры огонь не зашел, но в одной из них были обнаружены собака и две кошки, которые надышались угарным газом. Пожарные вынесли животных на свежий воздух и откачали с помощью аппарата.
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