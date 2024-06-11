11 июня 2024

Челябинские пожарные откачали собаку и двух кошек, надышавшихся угарным газом. Видео

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Выездное заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности. Екатеринбург, гараж, пожарные автомобили
Пожарные помогли собаке и двум кошкам (фото из архива) Фото:

В Челябинске пожарные с помощью дыхательного аппарата откачали собаку и двух кошек, которые надышались угарным газом во время возгорания в квартире по улице Островского. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Челябинские огнеборцы спасли на пожаре собака и двух кошек. [Животных] откачали с помощью дыхательного аппарата», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

ЧП произошло в доме на улице Островского 12 июня. Загорелся балкон на седьмом этаже, огонь распространился также на восьмой и девятый этажи. В квартиры огонь не зашел, но в одной из них были обнаружены собака и две кошки, которые надышались угарным газом. Пожарные вынесли животных на свежий воздух и откачали с помощью аппарата.

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В Челябинске пожарные с помощью дыхательного аппарата откачали собаку и двух кошек, которые надышались угарным газом во время возгорания в квартире по улице Островского. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Челябинские огнеборцы спасли на пожаре собака и двух кошек. [Животных] откачали с помощью дыхательного аппарата», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. ЧП произошло в доме на улице Островского 12 июня. Загорелся балкон на седьмом этаже, огонь распространился также на восьмой и девятый этажи. В квартиры огонь не зашел, но в одной из них были обнаружены собака и две кошки, которые надышались угарным газом. Пожарные вынесли животных на свежий воздух и откачали с помощью аппарата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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