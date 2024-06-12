12 июня 2024

Выплату на второго ребенка в Челябинской области повысят на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер анонсировал новые выплаты семьям с детьми
Алексей Текслер анонсировал новые выплаты семьям с детьми Фото:

С первого июля уровень региональной выплаты на второго ребенка в Челябинской области повысят до уровня прожиточного минимума на ребенка. Это увеличит его размер на треть. Об этом 13 июня в своем обращении к депутатам областного заксобрания сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Индексируем нашу уникальную меру поддержки — ежемесячную выплату на второго ребенка. С начала года довели ее до75% от прожиточного минимума для детей, а с 1 июля увеличим до 100%, что составит почти 15 тысяч рублей ежемесячно», — сообщил Текслер.

Текслер выступил с обращением к депутатам ЗСО в конгресс-холле «Таганай». Помимо парламентариев, обращение заслушали руководители муниципалитетов, общественные деятели, участники СВО. Текслер подвел итоги за пять лет своей работы в качестве губернатора и озвучил планы на следующую пятилетку.

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С первого июля уровень региональной выплаты на второго ребенка в Челябинской области повысят до уровня прожиточного минимума на ребенка. Это увеличит его размер на треть. Об этом 13 июня в своем обращении к депутатам областного заксобрания сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Индексируем нашу уникальную меру поддержки — ежемесячную выплату на второго ребенка. С начала года довели ее до75% от прожиточного минимума для детей, а с 1 июля увеличим до 100%, что составит почти 15 тысяч рублей ежемесячно», — сообщил Текслер. Текслер выступил с обращением к депутатам ЗСО в конгресс-холле «Таганай». Помимо парламентариев, обращение заслушали руководители муниципалитетов, общественные деятели, участники СВО. Текслер подвел итоги за пять лет своей работы в качестве губернатора и озвучил планы на следующую пятилетку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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