Выплату на второго ребенка в Челябинской области повысят на треть

С первого июля уровень региональной выплаты на второго ребенка в Челябинской области повысят до уровня прожиточного минимума на ребенка. Это увеличит его размер на треть. Об этом 13 июня в своем обращении к депутатам областного заксобрания сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Индексируем нашу уникальную меру поддержки — ежемесячную выплату на второго ребенка. С начала года довели ее до75% от прожиточного минимума для детей, а с 1 июля увеличим до 100%, что составит почти 15 тысяч рублей ежемесячно», — сообщил Текслер.
Текслер выступил с обращением к депутатам ЗСО в конгресс-холле «Таганай». Помимо парламентариев, обращение заслушали руководители муниципалитетов, общественные деятели, участники СВО. Текслер подвел итоги за пять лет своей работы в качестве губернатора и озвучил планы на следующую пятилетку.
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