В Челябинской области в начале июля состоится Бажовский фестиваль. Карта

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Бажовский фестиваль будет длиться три дня Фото:

Возле села Демарино Пластовского района Челябинской области с 5 по 7 июля пройдет 30 Бажовский фестиваль народного творчества. Перед гостями выступят местные артисты и музыканты. Основным элементом программы являются конкурсы, в этом году посоревнуются ремесленники, а также пройдут состязания за лучший каравай между хлебобулочными производствами. А о том, как доехать до фестиваля, — в материале URA.RU.

На автомобиле

  • Для того, чтобы из Челябинска на автомобиле добраться до «Бажовки», необходимо следовать по Уфимскому тракту. Далее по трассе М-5 двигаться в сторону поселка Саргазы до Тимирязевской развязки.
  • Необходимо держать направление на деревню Казбаево. Проехать деревню Звягино и Колотовку до села Кочкарь. Там нужно будет свернуть до Демарино.
  • После заезда в село Демарино следует двигаться по указателям к Бажовскому фестивалю. Туристы из дальних городов также могут воспользоваться маршрутом через Челябинск.

Добраться до фестиваля можно и на автобусе

Для начала маршрута следует прибыть на автовокзал Центральный. На автобусе №590 получится доехать только до автостанции Пласт. Далее необходимо сделать пересадку на автобус №371, который следует до остановки «Демарино-2». По приезде до «Бажовки» можно дойти пешком или же воспользоваться такси.

Информации об организации временного автобусного рейса до Бажовского фестиваля не сообщалась. В прошлом году из Пласта можно было бесплатно доехать до мероприятия.

Что ожидается на фестивале

Подробная информация о программе фестиваля еще не была опубликована. Однако организаторы сообщили о запланированных конкурсах. В этом году пройдут: музыкально-песенные состязания «Музыкальный ларец», «Песней славится Бажовка», «Гармошечка раздольная», «Казаки на Бажовке». Хлебобулочные производства поборются за звание лучшего каравая. Также состоятся хореографические и семейные конкурсы: «Живой огонек», «Самоцветы России» и многое другое.

По приезде в село Демарино до «Бажовки» следует добираться по указателям
По приезде в село Демарино до «Бажовки» следует добираться по указателям
Доехать до Бажовского фестиваля можно на автобусе с пересадкой в Пласте
Доехать до Бажовского фестиваля можно на автобусе с пересадкой в Пласте

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Возле села Демарино Пластовского района Челябинской области с 5 по 7 июля пройдет 30 Бажовский фестиваль народного творчества. Перед гостями выступят местные артисты и музыканты. Основным элементом программы являются конкурсы, в этом году посоревнуются ремесленники, а также пройдут состязания за лучший каравай между хлебобулочными производствами. А о том, как доехать до фестиваля, — в материале URA.RU. Для начала маршрута следует прибыть на автовокзал Центральный. На автобусе №590 получится доехать только до автостанции Пласт. Далее необходимо сделать пересадку на автобус №371, который следует до остановки «Демарино-2». По приезде до «Бажовки» можно дойти пешком или же воспользоваться такси. Информации об организации временного автобусного рейса до Бажовского фестиваля не сообщалась. В прошлом году из Пласта можно было бесплатно доехать до мероприятия. Подробная информация о программе фестиваля еще не была опубликована. Однако организаторы сообщили о запланированных конкурсах. В этом году пройдут: музыкально-песенные состязания «Музыкальный ларец», «Песней славится Бажовка», «Гармошечка раздольная», «Казаки на Бажовке». Хлебобулочные производства поборются за звание лучшего каравая. Также состоятся хореографические и семейные конкурсы: «Живой огонек», «Самоцветы России» и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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