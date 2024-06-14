В Челябинской области в начале июля состоится Бажовский фестиваль. Карта

14 июня 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Бажовский фестиваль будет длиться три дня Фото: Александр Мамаев © URA.RU Возле села Демарино Пластовского района Челябинской области с 5 по 7 июля пройдет 30 Бажовский фестиваль народного творчества. Перед гостями выступят местные артисты и музыканты. Основным элементом программы являются конкурсы, в этом году посоревнуются ремесленники, а также пройдут состязания за лучший каравай между хлебобулочными производствами. А о том, как доехать до фестиваля, — в материале URA.RU. На автомобиле Для того, чтобы из Челябинска на автомобиле добраться до «Бажовки», необходимо следовать по Уфимскому тракту. Далее по трассе М-5 двигаться в сторону поселка Саргазы до Тимирязевской развязки.

Необходимо держать направление на деревню Казбаево. Проехать деревню Звягино и Колотовку до села Кочкарь. Там нужно будет свернуть до Демарино.

После заезда в село Демарино следует двигаться по указателям к Бажовскому фестивалю. Туристы из дальних городов также могут воспользоваться маршрутом через Челябинск. Добраться до фестиваля можно и на автобусе Для начала маршрута следует прибыть на автовокзал Центральный. На автобусе №590 получится доехать только до автостанции Пласт. Далее необходимо сделать пересадку на автобус №371, который следует до остановки «Демарино-2». По приезде до «Бажовки» можно дойти пешком или же воспользоваться такси. Информации об организации временного автобусного рейса до Бажовского фестиваля не сообщалась. В прошлом году из Пласта можно было бесплатно доехать до мероприятия. Что ожидается на фестивале Подробная информация о программе фестиваля еще не была опубликована. Однако организаторы сообщили о запланированных конкурсах. В этом году пройдут: музыкально-песенные состязания «Музыкальный ларец», «Песней славится Бажовка», «Гармошечка раздольная», «Казаки на Бажовке». Хлебобулочные производства поборются за звание лучшего каравая. Также состоятся хореографические и семейные конкурсы: «Живой огонек», «Самоцветы России» и многое другое. По приезде в село Демарино до «Бажовки» следует добираться по указателям URA.RU Доехать до Бажовского фестиваля можно на автобусе с пересадкой в Пласте URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле села Демарино Пластовского района Челябинской области с 5 по 7 июля пройдет 30 Бажовский фестиваль народного творчества. Перед гостями выступят местные артисты и музыканты. Основным элементом программы являются конкурсы, в этом году посоревнуются ремесленники, а также пройдут состязания за лучший каравай между хлебобулочными производствами. А о том, как доехать до фестиваля, — в материале URA.RU. Для начала маршрута следует прибыть на автовокзал Центральный. На автобусе №590 получится доехать только до автостанции Пласт. Далее необходимо сделать пересадку на автобус №371, который следует до остановки «Демарино-2». По приезде до «Бажовки» можно дойти пешком или же воспользоваться такси. Информации об организации временного автобусного рейса до Бажовского фестиваля не сообщалась. В прошлом году из Пласта можно было бесплатно доехать до мероприятия. Подробная информация о программе фестиваля еще не была опубликована. Однако организаторы сообщили о запланированных конкурсах. В этом году пройдут: музыкально-песенные состязания «Музыкальный ларец», «Песней славится Бажовка», «Гармошечка раздольная», «Казаки на Бажовке». Хлебобулочные производства поборются за звание лучшего каравая. Также состоятся хореографические и семейные конкурсы: «Живой огонек», «Самоцветы России» и многое другое.