13 июня 2024

В ХМАО пенсионер получил штраф за пощечину полицейскому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионер из Югорска оштрафован на 30 000 рублей за пощечину полицейскому
Пенсионер из Югорска оштрафован на 30 000 рублей за пощечину полицейскому Фото:

В Югорске 67-летний житель получил штраф в 30 000 рублей за пощечину полицейскому. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Приговором Югорского районного суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего (сотрудника полиции) о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей», — говорится в сообщении. 

В 2023 году осужденный в пьяном виде был доставлен в Советскую психоневрологическую больницу для медосвидетельствования. Но он отказался от прохождения экспертизы и ударил по лицу сотрудника полиции. В суде югорчанин полностью признал вину и сказал, что поступил так под воздействием алкоголя.

Ранее инспектор ГИБДД из Нягани отсудил 30 000 рублей компенсации у водителя за оскорбления. Полицейские задержали мужчину за рулем автомобиля, который был в состоянии алкогольного опьянения, а он начал оскорблять сотрудников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югорске 67-летний житель получил штраф в 30 000 рублей за пощечину полицейскому. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Приговором Югорского районного суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего (сотрудника полиции) о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей», — говорится в сообщении.  В 2023 году осужденный в пьяном виде был доставлен в Советскую психоневрологическую больницу для медосвидетельствования. Но он отказался от прохождения экспертизы и ударил по лицу сотрудника полиции. В суде югорчанин полностью признал вину и сказал, что поступил так под воздействием алкоголя. Ранее инспектор ГИБДД из Нягани отсудил 30 000 рублей компенсации у водителя за оскорбления. Полицейские задержали мужчину за рулем автомобиля, который был в состоянии алкогольного опьянения, а он начал оскорблять сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...