В ХМАО пенсионер получил штраф за пощечину полицейскому

В Югорске 67-летний житель получил штраф в 30 000 рублей за пощечину полицейскому. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Приговором Югорского районного суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего (сотрудника полиции) о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей», — говорится в сообщении.
В 2023 году осужденный в пьяном виде был доставлен в Советскую психоневрологическую больницу для медосвидетельствования. Но он отказался от прохождения экспертизы и ударил по лицу сотрудника полиции. В суде югорчанин полностью признал вину и сказал, что поступил так под воздействием алкоголя.
Ранее инспектор ГИБДД из Нягани отсудил 30 000 рублей компенсации у водителя за оскорбления. Полицейские задержали мужчину за рулем автомобиля, который был в состоянии алкогольного опьянения, а он начал оскорблять сотрудников.
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