РБК: в Ростовской области взорвалась машина главы штаба воинской части

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Клипарт. Екатеринбург, вольво, volvo, логотип
В Ростовской области произошел взрыв автомобиля Volvo Вадима Собесского, мужчина не пострадал, пишет РБК Фото:

В Ростовской области в городе Миллерово произошел взрыв автомобиля главы штаба воинской части Вадима Собесского. Сам мужчина не пострадал, он успел покинуть транспортное средство до его взрыва. Об этом сообщают правоохранители.

«Военный ехал в своем Volvo, в один момент машина зашипела и задымилась. Собесский успел покинуть автомобиль перед тем, как Volvo взорвался, и не пострадал», — передает РБК информацию из правоохранительных органов. Отмечается, что основной версией взрыва машины в Миллерово считается неисправность газового оборудования, на данный момент на месте проводят работу специалисты.

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В Ростовской области в городе Миллерово произошел взрыв автомобиля главы штаба воинской части Вадима Собесского. Сам мужчина не пострадал, он успел покинуть транспортное средство до его взрыва. Об этом сообщают правоохранители. «Военный ехал в своем Volvo, в один момент машина зашипела и задымилась. Собесский успел покинуть автомобиль перед тем, как Volvo взорвался, и не пострадал», — передает РБК информацию из правоохранительных органов. Отмечается, что основной версией взрыва машины в Миллерово считается неисправность газового оборудования, на данный момент на месте проводят работу специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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