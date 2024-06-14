РБК: в Ростовской области взорвалась машина главы штаба воинской части

14 июня 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

В Ростовской области произошел взрыв автомобиля Volvo Вадима Собесского, мужчина не пострадал, пишет РБК Фото: Александр Константинов © URA.RU В Ростовской области в городе Миллерово произошел взрыв автомобиля главы штаба воинской части Вадима Собесского. Сам мужчина не пострадал, он успел покинуть транспортное средство до его взрыва. Об этом сообщают правоохранители. «Военный ехал в своем Volvo, в один момент машина зашипела и задымилась. Собесский успел покинуть автомобиль перед тем, как Volvo взорвался, и не пострадал», — передает РБК информацию из правоохранительных органов. Отмечается, что основной версией взрыва машины в Миллерово считается неисправность газового оборудования, на данный момент на месте проводят работу специалисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростовской области в городе Миллерово произошел взрыв автомобиля главы штаба воинской части Вадима Собесского. Сам мужчина не пострадал, он успел покинуть транспортное средство до его взрыва. Об этом сообщают правоохранители. «Военный ехал в своем Volvo, в один момент машина зашипела и задымилась. Собесский успел покинуть автомобиль перед тем, как Volvo взорвался, и не пострадал», — передает РБК информацию из правоохранительных органов. Отмечается, что основной версией взрыва машины в Миллерово считается неисправность газового оборудования, на данный момент на месте проводят работу специалисты.