Премьер Италии назвала условие для разморозки российских активов

Мелони: разморозка российских активов будет связана с началом мирного процесса

15 июня 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Джорджа Мелони высказалась по поводу использования российских активов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские активы могут быть разморожены во время обсуждения выплат Украине для ее восстановления. С такой позицией выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам саммита G7, отметив, что обсуждение этого вопроса будет связано с началом мирного процесса по конфликту. «Перспектива размораживания российских активов напрямую зависит от процесса мирных переговоров, на которых будет затронут вопрос, в том числе, о том, кто будет оплачивать восстановление Украины», — заявила Джорджа Мелони, ее слова приводят argumenti.ru. Таким образом политик предположила, что размороженные российские активы могут пойти на восстановление Украины. До этого страны G7 посчитали сумму «компенсации», которую РФ якобы должна выплатить Киеву. Она составляет 486 миллиардов долларов. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал это требование преступным. Он отметил, что именно западные страны сами провоцируют эскалацию конфликта, требуя с Москвы денег на восстановление в будущем. Сейчас члены G7 сходятся на том, чтобы использовать процент доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ. Эти деньги будут отправляться Украине в качестве кредита для продолжения боевых действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские активы могут быть разморожены во время обсуждения выплат Украине для ее восстановления. С такой позицией выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам саммита G7, отметив, что обсуждение этого вопроса будет связано с началом мирного процесса по конфликту. «Перспектива размораживания российских активов напрямую зависит от процесса мирных переговоров, на которых будет затронут вопрос, в том числе, о том, кто будет оплачивать восстановление Украины», — заявила Джорджа Мелони, ее слова приводят argumenti.ru. Таким образом политик предположила, что размороженные российские активы могут пойти на восстановление Украины. До этого страны G7 посчитали сумму «компенсации», которую РФ якобы должна выплатить Киеву. Она составляет 486 миллиардов долларов. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал это требование преступным. Он отметил, что именно западные страны сами провоцируют эскалацию конфликта, требуя с Москвы денег на восстановление в будущем. Сейчас члены G7 сходятся на том, чтобы использовать процент доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ. Эти деньги будут отправляться Украине в качестве кредита для продолжения боевых действий.