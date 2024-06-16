16 июня 2024

В Екатеринбурге дети покрылись красной сыпью после купания в Шарташе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семья отдыхала на Шарташе в минувшие выходные
Семья отдыхала на Шарташе в минувшие выходные Фото:

Семья из Екатеринбурга покрылась «красными прыщами», которые чешутся и болят, после купания в озере Шарташ. Заразившимся детям и их бабушке диагностировали герпес, рассказала мать несовершеннолетних.

«После купания все (дети 6 и 13 лет, бабушка) покрылись красными прыщами, которые чешутся и болят. В больнице всем поставили герпес», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова женщины. По ее словам, они искупались в Шарташе в минувшие выходные.

Ранее начальник отдела надзора по коммунальной гигиене свердловского Роспотребнадзора Иван Вагнер отметил, что в Свердловской области нет ни одного водоема, который был бы безопасен для купания. Люди могут подцепить паразитов или заработать гепатита А.

В больнице искупавшимся диагностировали гепатит
В больнице искупавшимся диагностировали гепатит
Фото:

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Семья из Екатеринбурга покрылась «красными прыщами», которые чешутся и болят, после купания в озере Шарташ. Заразившимся детям и их бабушке диагностировали герпес, рассказала мать несовершеннолетних. «После купания все (дети 6 и 13 лет, бабушка) покрылись красными прыщами, которые чешутся и болят. В больнице всем поставили герпес», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова женщины. По ее словам, они искупались в Шарташе в минувшие выходные. Ранее начальник отдела надзора по коммунальной гигиене свердловского Роспотребнадзора Иван Вагнер отметил, что в Свердловской области нет ни одного водоема, который был бы безопасен для купания. Люди могут подцепить паразитов или заработать гепатита А.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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