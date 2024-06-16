Семья из Екатеринбурга покрылась «красными прыщами», которые чешутся и болят, после купания в озере Шарташ. Заразившимся детям и их бабушке диагностировали герпес, рассказала мать несовершеннолетних.
«После купания все (дети 6 и 13 лет, бабушка) покрылись красными прыщами, которые чешутся и болят. В больнице всем поставили герпес», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова женщины. По ее словам, они искупались в Шарташе в минувшие выходные.
Ранее начальник отдела надзора по коммунальной гигиене свердловского Роспотребнадзора Иван Вагнер отметил, что в Свердловской области нет ни одного водоема, который был бы безопасен для купания. Люди могут подцепить паразитов или заработать гепатита А.
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