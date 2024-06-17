Челябинцам рассказали, как обезопасить себя от ботулизма

Челябинский минздрав: пять правил позволят избежать заражения ботулизмом
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На фоне событий в Москве челябинские врачи дали рекомендации жителям региона
На фоне событий в Москве челябинские врачи дали рекомендации жителям региона Фото:

Обезопасить себя от ботулизма челябинцам помогут пять правил употребления продуктов и знание симптомов заболевания, заявили 17 июня в минздраве региона. Рекомендации последовали после масштабной вспышки ботулизма в Москве.

«Ранними симптомами являются сильная утомляемость, слабость и головокружение, за которыми обычно следуют затуманенное зрение, сухость во рту, затрудненными становятся глотание и речь. Также возможны рвота, диарея, запор и вздутие живота. По мере прогрессирования болезни может появляться слабость в шее и руках, затем поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела», — цитирует пресс-служба ведомства завотделением педиатрии детской поликлиники №8 Челябинска Елену Дубровскую.

Чтобы избежать заражения, следует соблюдать пять основных правил:

  • не употребляйте открытые консервы в точках общественного питания;
  • не употребляйте консервы со вздутой крышкой, пеной, плесенью и пузырьками газа внутри;
  • промывайте грибы и овощи перед употреблением. Бактерия botulinum может находиться в почве и оставаться жизнеспособной годами даже в самых неблагоприятных условиях;
  • не покупайте потроха животных, если сомневаетесь в их качестве. Бактерии могут размножаться в кишечнике любых животных, рыб и птиц, внешне зараженный продукт никак не отличается от качественного;
  • соблюдайте все правила изготовления домашних консервов. Температурный режим, добавление уксуса и соли, стерилизация посуды уже помогут убить бактерии.

Ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином, который поражает нервную систему организма. Ботулотоксины попадают в организм при употреблении зараженных продуктов, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины. Основной причиной ботулизма является пищевая интоксикация, но у детей грудного возраста он может быть вызван кишечной инфекцией.

Вспышка ботулизма в Москве произошла 14-15 июня. Заболевшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» (»Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Утром 16 июня появилась информация о том, что количество отравившихся готовой едой выросло в четыре раза, до 41 человека. По последним данным, речь идет уже о 120 случаях заражения. В реанимацию попали 30 жителей столицы, еще 55 находятся в тяжелом состоянии.

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Обезопасить себя от ботулизма челябинцам помогут пять правил употребления продуктов и знание симптомов заболевания, заявили 17 июня в минздраве региона. Рекомендации последовали после масштабной вспышки ботулизма в Москве. «Ранними симптомами являются сильная утомляемость, слабость и головокружение, за которыми обычно следуют затуманенное зрение, сухость во рту, затрудненными становятся глотание и речь. Также возможны рвота, диарея, запор и вздутие живота. По мере прогрессирования болезни может появляться слабость в шее и руках, затем поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела», — цитирует пресс-служба ведомства завотделением педиатрии детской поликлиники №8 Челябинска Елену Дубровскую. Чтобы избежать заражения, следует соблюдать пять основных правил: Ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином, который поражает нервную систему организма. Ботулотоксины попадают в организм при употреблении зараженных продуктов, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины. Основной причиной ботулизма является пищевая интоксикация, но у детей грудного возраста он может быть вызван кишечной инфекцией. Вспышка ботулизма в Москве произошла 14-15 июня. Заболевшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» (»Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Утром 16 июня появилась информация о том, что количество отравившихся готовой едой выросло в четыре раза, до 41 человека. По последним данным, речь идет уже о 120 случаях заражения. В реанимацию попали 30 жителей столицы, еще 55 находятся в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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