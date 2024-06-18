Игроки хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) 20 июня привезут главный трофей КХЛ, Кубок Гагарина, в Челябинск. Об этом сообщает telegram-канал клуба.
«Челябинские болельщики „Металлурга“ и все любители хоккея, Кубок Гагарина едет к вам! 20 июня главный трофей КХЛ будет выставлен в спортивном комплексе „металлург“ по адресу улица Первого Спутника, 2» — сообщает канал.
Кубок в Челябинск привезут воспитанники хоккейной школы «Мечел» нападающий Максим Карпов и вратарь Илья Набоков. Все желающие смогут сфотографироваться с кубком и взять автографы хоккеистов с 12:00 до 15:00 часов.
«Металлург» в сезоне 2023-2024 годов стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги, завоевав Кубок Гагарина. Каждый хоккеист команды, выигравшей кубок, имеет право на сутки привезти его к себе на родину. В мае кубок уже побывал в Челябинске. Его привозил воспитанник спортшколы Сергея Макарова Данила Юров, также завоевавший кубок в составе «Металлурга».
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в минувшем сезоне также выступил успешно, дойдя до полуфинала Кубка Гагарина и завоевав бронзовые медали. Однако в полуфинале челябинцы всухую со счетом 0:4 уступили ярославскому «Локомотиву». В финале с аналогичным счетом, 0:4, ярославцы проиграли команде из Магнитогорска.
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