Офтальмолог рассказал о неожиданной опасности телевизора

Из-за долгого просмотра телевизора может повыситься внутриглазное давление. Об этом сообщила офтальмолог Элина Санторо.
«Привычка подолгу смотреть телевизор также вредна и для глаз. Контраст между ярким светом экрана и окружающим мраком может привести к повышению внутриглазного давления», — рассказала Санторо порталу «Узнай.ру». Кроме того, врач дала несколько советов: чтобы не испортить зрение, в комнате не должно быть темно, садиться нужно прямо напротив экрана, а голову и шею держать ровно.
При этом ряд других экспертов из области медицины не согласны с тем, что просмотр телевизора плохо влияет на зрение. Так, например, офтальмолог Ольга Кокарева в разговоре с журналом «Ситилинк» отметила, что научных доказательств негативного воздействия просмотра телевизора в темноте на зрение сейчас нет.
Несмотря на это, просмотр телевизора в темноте неприятен для глаз из-за яркого света, это может провоцировать головные боли. Сами глаза при таком просмотре могут болеть. Это происходит потому, что обычно люди смотрят телевизор вечером, когда за день уже устали, а силы на исходе. В такие моменты расслабиться хотят и глаза, но вместо этого они нагружаются еще сильнее дополнительной работой с ярким светом.
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