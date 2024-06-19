Массаж «для здоровья» обернулся судом: екатеринбурженка получила 250 тысяч компенсации

Екатеринбурженка с инвалидностью отсудила четверть миллиона у продавца кресел

19 июня 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Компания подавала жалобу на решение суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Екатеринбурженка с инвалидностью приобрела массажное кресло за 200 тысяч рублей в надежде улучшить здоровье, но решив вернуть товар ей отказали. Только через суд она смогла вернуть деньги за кресло, которое оказалось использованным и неподходящим для нее, рассказали URA.RU в Свердловском облсуде. Инцидент произошел в ноябре 2022 года. «С ответчика взысканы полная стоимость кресла, 10 тысяч рублей — неустойка, компенсация морального вреда — две тысячи рублей, штраф — 15 тысяч рублей, судебные расходы на оплату услуг представителя — 25 тысяч рублей», — объяснили в инстанции. Как оказалось, выбирая товар, женщина предупредила продавцов о своем состоянии. Сотрудники магазина заверили, что при ее заболевании кресло поможет снизить боль и напряжение. После доставки врач женщины запретил ей использовать его из-за ухудшения здоровья. В суде компания подала жалобу, утверждая, что покупательница обратилась за возвратом слишком поздно и что кресло не имеет недостатков. Однако Свердловский облсуд подтвердил, что продавец не предоставил женщине достаточно информации о товаре, оставив решение без изменений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка с инвалидностью приобрела массажное кресло за 200 тысяч рублей в надежде улучшить здоровье, но решив вернуть товар ей отказали. Только через суд она смогла вернуть деньги за кресло, которое оказалось использованным и неподходящим для нее, рассказали URA.RU в Свердловском облсуде. Инцидент произошел в ноябре 2022 года. «С ответчика взысканы полная стоимость кресла, 10 тысяч рублей — неустойка, компенсация морального вреда — две тысячи рублей, штраф — 15 тысяч рублей, судебные расходы на оплату услуг представителя — 25 тысяч рублей», — объяснили в инстанции. Как оказалось, выбирая товар, женщина предупредила продавцов о своем состоянии. Сотрудники магазина заверили, что при ее заболевании кресло поможет снизить боль и напряжение. После доставки врач женщины запретил ей использовать его из-за ухудшения здоровья. В суде компания подала жалобу, утверждая, что покупательница обратилась за возвратом слишком поздно и что кресло не имеет недостатков. Однако Свердловский облсуд подтвердил, что продавец не предоставил женщине достаточно информации о товаре, оставив решение без изменений.