Массаж «для здоровья» обернулся судом: екатеринбурженка получила 250 тысяч компенсации

Екатеринбурженка с инвалидностью отсудила четверть миллиона у продавца кресел
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания подавала жалобу на решение суда Фото:

Екатеринбурженка с инвалидностью приобрела массажное кресло за 200 тысяч рублей в надежде улучшить здоровье, но решив вернуть товар ей отказали. Только через суд она смогла вернуть деньги за кресло, которое оказалось использованным и неподходящим для нее, рассказали URA.RU в Свердловском облсуде.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. «С ответчика взысканы полная стоимость кресла, 10 тысяч рублей — неустойка, компенсация морального вреда — две тысячи рублей, штраф — 15 тысяч рублей, судебные расходы на оплату услуг представителя — 25 тысяч рублей», — объяснили в инстанции.

Как оказалось, выбирая товар, женщина предупредила продавцов о своем состоянии. Сотрудники магазина заверили, что при ее заболевании кресло поможет снизить боль и напряжение. После доставки врач женщины запретил ей использовать его из-за ухудшения здоровья.

В суде компания подала жалобу, утверждая, что покупательница обратилась за возвратом слишком поздно и что кресло не имеет недостатков. Однако Свердловский облсуд подтвердил, что продавец не предоставил женщине достаточно информации о товаре, оставив решение без изменений.

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Екатеринбурженка с инвалидностью приобрела массажное кресло за 200 тысяч рублей в надежде улучшить здоровье, но решив вернуть товар ей отказали. Только через суд она смогла вернуть деньги за кресло, которое оказалось использованным и неподходящим для нее, рассказали URA.RU в Свердловском облсуде. Инцидент произошел в ноябре 2022 года. «С ответчика взысканы полная стоимость кресла, 10 тысяч рублей — неустойка, компенсация морального вреда — две тысячи рублей, штраф — 15 тысяч рублей, судебные расходы на оплату услуг представителя — 25 тысяч рублей», — объяснили в инстанции. Как оказалось, выбирая товар, женщина предупредила продавцов о своем состоянии. Сотрудники магазина заверили, что при ее заболевании кресло поможет снизить боль и напряжение. После доставки врач женщины запретил ей использовать его из-за ухудшения здоровья. В суде компания подала жалобу, утверждая, что покупательница обратилась за возвратом слишком поздно и что кресло не имеет недостатков. Однако Свердловский облсуд подтвердил, что продавец не предоставил женщине достаточно информации о товаре, оставив решение без изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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