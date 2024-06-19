Здание в центре Челябинска перед приватизацией перешло Росимуществу

В Челябинске здание отдела Центра гигиены и эпидемиологии на улице Свободы перед приватизацией перешло к Росимуществу. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, данное требование удовлетворил суд.
«Исковые требования удовлетворить. Обязать межрегиональное теруправление Росимущества в Челябинской и Курганской областях принять в казну РФ здание отдела профдезинфекции», — отмечено в решении суда.
Недвижимость находится на улице Свободы, 165. Площадь объекта составляет 562 квадратных метра. За центром гигиены имущество было закреплено на правах оперативного управления. Отдел дезинфекции расформирован. В апреле в офисе Росимущества URA.RU сообщили, что объект будет приватизирован. Его внесут в перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план приватизации, утверждаемый Минфином РФ.
В 1904-1907 годах в здании располагались дежурные комнаты паровозных бригад. Теперь здание является объектом культурного наследия народов РФ.
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