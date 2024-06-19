19 июня 2024

Здание в центре Челябинска перед приватизацией перешло Росимуществу

© Служба новостей «URA.RU»
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Историческое здание на улице Свободы Росимущество включит в список на приватизацию
Историческое здание на улице Свободы Росимущество включит в список на приватизацию Фото:

В Челябинске здание отдела Центра гигиены и эпидемиологии на улице Свободы перед приватизацией перешло к Росимуществу. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, данное требование удовлетворил суд.

«Исковые требования удовлетворить. Обязать межрегиональное теруправление Росимущества в Челябинской и Курганской областях принять в казну РФ здание отдела профдезинфекции», — отмечено в решении суда.

Недвижимость находится на улице Свободы, 165. Площадь объекта составляет 562 квадратных метра. За центром гигиены имущество было закреплено на правах оперативного управления. Отдел дезинфекции расформирован. В апреле в офисе Росимущества URA.RU сообщили, что объект будет приватизирован. Его внесут в перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план приватизации, утверждаемый Минфином РФ.

В 1904-1907 годах в здании располагались дежурные комнаты паровозных бригад. Теперь здание является объектом культурного наследия народов РФ.

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В Челябинске здание отдела Центра гигиены и эпидемиологии на улице Свободы перед приватизацией перешло к Росимуществу. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, данное требование удовлетворил суд. «Исковые требования удовлетворить. Обязать межрегиональное теруправление Росимущества в Челябинской и Курганской областях принять в казну РФ здание отдела профдезинфекции», — отмечено в решении суда. Недвижимость находится на улице Свободы, 165. Площадь объекта составляет 562 квадратных метра. За центром гигиены имущество было закреплено на правах оперативного управления. Отдел дезинфекции расформирован. В апреле в офисе Росимущества URA.RU сообщили, что объект будет приватизирован. Его внесут в перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план приватизации, утверждаемый Минфином РФ. В 1904-1907 годах в здании располагались дежурные комнаты паровозных бригад. Теперь здание является объектом культурного наследия народов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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