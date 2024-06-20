Врио главы ХМАО Кухарук поселился в элитном поселке, где останавливался Медведев

Врио главы ХМАО Кухарук поселился в поселке возле гостиницы «Югорская долина»

20 июня 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

По словам инсайдера, Руслан Кухарук поселился в элитном поселке возле гостиницы «Югорская долина» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поселился в Ханты-Мансийске в элитном поселке возле гостиницы «Югорская долина», где останавливался президент России Дмитрий Медведев, который приезжал на саммит Россия-Евросоюз в окружную столицу в 2008 году. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры. По словам собеседника агентства, для проживания VIP-гостей были построены пять фешенебельных коттеджей. С тех пор они используются югорским правительством в качестве гостиничных номеров для истеблишмента, который приезжает в Ханты-Мансийск. «Скорее всего, это временный вариант проживания для Кухарука. Возможно, к осени, когда в Югру переберется его семья, будут приняты другие решения о месте жительства главы региона», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поселился в Ханты-Мансийске в элитном поселке возле гостиницы «Югорская долина», где останавливался президент России Дмитрий Медведев, который приезжал на саммит Россия-Евросоюз в окружную столицу в 2008 году. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры. По словам собеседника агентства, для проживания VIP-гостей были построены пять фешенебельных коттеджей. С тех пор они используются югорским правительством в качестве гостиничных номеров для истеблишмента, который приезжает в Ханты-Мансийск. «Скорее всего, это временный вариант проживания для Кухарука. Возможно, к осени, когда в Югру переберется его семья, будут приняты другие решения о месте жительства главы региона», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.