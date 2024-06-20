Врио главы ХМАО Кухарук поселился в элитном поселке, где останавливался Медведев

Врио главы ХМАО Кухарук поселился в поселке возле гостиницы «Югорская долина»
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Мэр Тюмени Руслан Кухарук. Тюмень , кухарук руслан
По словам инсайдера, Руслан Кухарук поселился в элитном поселке возле гостиницы «Югорская долина» Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поселился в Ханты-Мансийске в элитном поселке возле гостиницы «Югорская долина», где останавливался президент России Дмитрий Медведев, который приезжал на саммит Россия-Евросоюз в окружную столицу в 2008 году. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры.

По словам собеседника агентства, для проживания VIP-гостей были построены пять фешенебельных коттеджей. С тех пор они используются югорским правительством в качестве гостиничных номеров для истеблишмента, который приезжает в Ханты-Мансийск.

«Скорее всего, это временный вариант проживания для Кухарука. Возможно, к осени, когда в Югру переберется его семья, будут приняты другие решения о месте жительства главы региона», — рассказал инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поселился в Ханты-Мансийске в элитном поселке возле гостиницы «Югорская долина», где останавливался президент России Дмитрий Медведев, который приезжал на саммит Россия-Евросоюз в окружную столицу в 2008 году. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры. По словам собеседника агентства, для проживания VIP-гостей были построены пять фешенебельных коттеджей. С тех пор они используются югорским правительством в качестве гостиничных номеров для истеблишмента, который приезжает в Ханты-Мансийск. «Скорее всего, это временный вариант проживания для Кухарука. Возможно, к осени, когда в Югру переберется его семья, будут приняты другие решения о месте жительства главы региона», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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