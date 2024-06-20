20 июня 2024

В Челябинске неизвестные пытались украсть трамвайные провода

© Служба новостей «URA.RU»
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Попытка украсть провода не повлияла на организацию дорожного движения в городе
Попытка украсть провода не повлияла на организацию дорожного движения в городе Фото:

В Челябинске неизвестные в ночь на 21 июня попытались украсть питающие трамвайную сеть провода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленников ищут.

«Предварительно, злоумышленники ночью попытались срезать провода с помощью угловой шлифовальной машины. Но довести преступный замысел до конца не смогли. Сообщение о попытке кражи зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности, причастные к совершению противоправных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.

Там отметили, что на пульт диспетчера ночью пришло сообщение, что на линии обрыв. На место выехала ремонтная бригада, которая оперативно устранила неполадки. Сейчас движение транспорта организовано в штатном режиме.

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В Челябинске неизвестные в ночь на 21 июня попытались украсть питающие трамвайную сеть провода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленников ищут. «Предварительно, злоумышленники ночью попытались срезать провода с помощью угловой шлифовальной машины. Но довести преступный замысел до конца не смогли. Сообщение о попытке кражи зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности, причастные к совершению противоправных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции. Там отметили, что на пульт диспетчера ночью пришло сообщение, что на линии обрыв. На место выехала ремонтная бригада, которая оперативно устранила неполадки. Сейчас движение транспорта организовано в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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