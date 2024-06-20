В Челябинске неизвестные пытались украсть трамвайные провода

В Челябинске неизвестные в ночь на 21 июня попытались украсть питающие трамвайную сеть провода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленников ищут.
«Предварительно, злоумышленники ночью попытались срезать провода с помощью угловой шлифовальной машины. Но довести преступный замысел до конца не смогли. Сообщение о попытке кражи зарегистрировано. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности, причастные к совершению противоправных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.
Там отметили, что на пульт диспетчера ночью пришло сообщение, что на линии обрыв. На место выехала ремонтная бригада, которая оперативно устранила неполадки. Сейчас движение транспорта организовано в штатном режиме.
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