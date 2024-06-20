20 июня 2024

Праздник Ивана Купалы отметят в ХМАО обрядами и прыжками через костер

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Жителей ХМАО зовут прыгать через костер на празднике Ивана Купалы
Жителей ХМАО зовут прыгать через костер на празднике Ивана Купалы Фото:

Ночь Ивана Купалы отметят в Сургутском районе обрядами и прыжками через костер. Также в программе праздника — хоровод, фаер-шоу и тематические мастер-классы.

«Каждый год в день летнего состоянии, в самый длинный и в самую короткую ночь, славяне отмечают праздник Купала. В этом году мы приготовили программу на три дня и две ночи», — рассказали организаторы в группе «Купала на Сайгатина 2024» в соцсети «ВКонтакте». Гостей ждут купальские обряды, молодецкие игры, мастер-класс по плетению венков, хороводы. А в полночь начнется фаер-шоу и прыжки через костер.

Купальская ночь, или ночь Ивана Купалы, — это древний славянский праздник, сочетающий в себе элементы языческих и христианских традиций. Подробнее об истории и традициях праздника — читайте в материале URA.RU.

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Ночь Ивана Купалы отметят в Сургутском районе обрядами и прыжками через костер. Также в программе праздника — хоровод, фаер-шоу и тематические мастер-классы. «Каждый год в день летнего состоянии, в самый длинный и в самую короткую ночь, славяне отмечают праздник Купала. В этом году мы приготовили программу на три дня и две ночи», — рассказали организаторы в группе «Купала на Сайгатина 2024» в соцсети «ВКонтакте». Гостей ждут купальские обряды, молодецкие игры, мастер-класс по плетению венков, хороводы. А в полночь начнется фаер-шоу и прыжки через костер. Купальская ночь, или ночь Ивана Купалы, — это древний славянский праздник, сочетающий в себе элементы языческих и христианских традиций. Подробнее об истории и традициях праздника — читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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