Праздник Ивана Купалы отметят в ХМАО обрядами и прыжками через костер

Ночь Ивана Купалы отметят в Сургутском районе обрядами и прыжками через костер. Также в программе праздника — хоровод, фаер-шоу и тематические мастер-классы.
«Каждый год в день летнего состоянии, в самый длинный и в самую короткую ночь, славяне отмечают праздник Купала. В этом году мы приготовили программу на три дня и две ночи», — рассказали организаторы в группе «Купала на Сайгатина 2024» в соцсети «ВКонтакте». Гостей ждут купальские обряды, молодецкие игры, мастер-класс по плетению венков, хороводы. А в полночь начнется фаер-шоу и прыжки через костер.
Купальская ночь, или ночь Ивана Купалы, — это древний славянский праздник, сочетающий в себе элементы языческих и христианских традиций. Подробнее об истории и традициях праздника — читайте в материале URA.RU.
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