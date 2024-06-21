Несколько европейских стран остались без света из-за пожара на ЛЭП

В Европе без света остались несколько стран: Черногория, Босния и Герцеговина, Албания и часть Хорватии. Это произошло из-за мощного пожара на ЛЭП, сообщает издание Avaz.
«Босния и Герцеговина, Черногория и другие соседние страны почти полностью обесточены из-за пожара на линии электропередач. Рухнула вся энергосистема Черногории», — говорится в
Также из-за аварии частично пострадала Греция и Албания. Не работают черногорские ГЭС и ТЭС. Почему произошло возгорание, пока неизвестно. Ремонт осложняется тем, что в регион из Сахары пришла песчаная буря, а температура достигает 40 градусов.
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