Несколько европейских стран остались без света из-за пожара на ЛЭП

Avaz: Черногория, Хорватия и часть других балканских стран остались без света
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, огонь
Из-за пожара на ЛЭП рухнула вся энергосистема Черногории, которая питает соседние страны, пишут СМИ Фото:

В Европе без света остались несколько стран: Черногория, Босния и Герцеговина, Албания и часть Хорватии. Это произошло из-за мощного пожара на ЛЭП, сообщает издание Avaz.

«Босния и Герцеговина, Черногория и другие соседние страны почти полностью обесточены из-за пожара на линии электропередач. Рухнула вся энергосистема Черногории», — говорится в материале.

Также из-за аварии частично пострадала Греция и Албания. Не работают черногорские ГЭС и ТЭС. Почему произошло возгорание, пока неизвестно. Ремонт осложняется тем, что в регион из Сахары пришла песчаная буря, а температура достигает 40 градусов.

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В Европе без света остались несколько стран: Черногория, Босния и Герцеговина, Албания и часть Хорватии. Это произошло из-за мощного пожара на ЛЭП, сообщает издание Avaz. «Босния и Герцеговина, Черногория и другие соседние страны почти полностью обесточены из-за пожара на линии электропередач. Рухнула вся энергосистема Черногории», — говорится в материале. Также из-за аварии частично пострадала Греция и Албания. Не работают черногорские ГЭС и ТЭС. Почему произошло возгорание, пока неизвестно. Ремонт осложняется тем, что в регион из Сахары пришла песчаная буря, а температура достигает 40 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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