Девушка рассказала, как заработала рак, пытаясь вылечить экзему

Менеджер по маркетингу, 30-летняя британка Александра Пул, решила поделиться своей историей, чтобы предостеречь других от использования искусственного загара. Молодая женщина, использовавшая солярий для лечения экземы, получила диагноз рака кожи.
«Я перепробовала все средства от экземы, но солярий действительно помог. Я пользовалась солярием по 18 минут каждую неделю», — сказала Пул, ее слова приводятся в материале британской газеты Daily Mirror. Она признается, что несмотря на понимание рисков, не ожидала такого диагноза в своем возрасте.
После того как Александра заметила подозрительную родинку и почти год колебалась с визитом к врачу, был поставлен диагноз меланомы первой стадии. Теперь она призывает всех проявлять осторожность и избегать соляриев, чтобы не подвергаться опасности развития рака кожи.
Ранее консультант отделения анестезиологии, интенсивной терапии и обезболивания Института рака и исследовательского центра Раджива Ганди, доктор Санни Малик заявил, что йога может положительно повлиять на лечение онкобольных. По его словам, она помогает в борьбе с усталостью, а также влиять на замедление роста опухолей и уменьшение побочных эффектов при лечении.
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