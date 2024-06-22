В кораблекрушении у берегов Италии погибли 34 человека

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Поиски тел шли несколько дней (архивное фото) Фото:

У южного побережья Италии потерпела крушение парусная лодка. Погибли 34 мигранта, сообщают местные СМИ.

«В общей сложности 34 тела были обнаружены береговой охраной после кораблекрушения в Ионическом море», — сообщает итальянская газета Corriere della Calabria. Крушение лодки произошло во вторник.

Для поиска людей были привлечены самолеты. Тела погибших обнаружили в разных местах около Италии. Среди них — восемь несовершеннолетних. Отмечается, что всего на борту находились 66 человек.

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У южного побережья Италии потерпела крушение парусная лодка. Погибли 34 мигранта, сообщают местные СМИ. «В общей сложности 34 тела были обнаружены береговой охраной после кораблекрушения в Ионическом море», — сообщает итальянская газета Corriere della Calabria. Крушение лодки произошло во вторник. Для поиска людей были привлечены самолеты. Тела погибших обнаружили в разных местах около Италии. Среди них — восемь несовершеннолетних. Отмечается, что всего на борту находились 66 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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