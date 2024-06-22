В мире Европа В кораблекрушении у берегов Италии погибли 34 человека 22 июня 2024 в 16:46 Размер текста - 17 + Поиски тел шли несколько дней (архивное фото) Фото: Виталий Страхов © URA.RU У южного побережья Италии потерпела крушение парусная лодка. Погибли 34 мигранта, сообщают местные СМИ. «В общей сложности 34 тела были обнаружены береговой охраной после кораблекрушения в Ионическом море», — сообщает итальянская газета Corriere della Calabria . Крушение лодки произошло во вторник. Для поиска людей были привлечены самолеты. Тела погибших обнаружили в разных местах около Италии. Среди них — восемь несовершеннолетних. Отмечается, что всего на борту находились 66 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У южного побережья Италии потерпела крушение парусная лодка. Погибли 34 мигранта, сообщают местные СМИ. «В общей сложности 34 тела были обнаружены береговой охраной после кораблекрушения в Ионическом море», — сообщает итальянская газета Corriere della Calabria. Крушение лодки произошло во вторник. Для поиска людей были привлечены самолеты. Тела погибших обнаружили в разных местах около Италии. Среди них — восемь несовершеннолетних. Отмечается, что всего на борту находились 66 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям