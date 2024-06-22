В кораблекрушении у берегов Италии погибли 34 человека

Поиски тел шли несколько дней (архивное фото)
У южного побережья Италии потерпела крушение парусная лодка. Погибли 34 мигранта, сообщают местные СМИ.
«В общей сложности 34 тела были обнаружены береговой охраной после кораблекрушения в Ионическом море», — сообщает итальянская газета
Для поиска людей были привлечены самолеты. Тела погибших обнаружили в разных местах около Италии. Среди них — восемь несовершеннолетних. Отмечается, что всего на борту находились 66 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.