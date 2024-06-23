23 июня 2024

Челябинский командир десантников «Моцарт» записал альбом песен в землянке. Видео

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Песни "Моцарт" создает прямо в землянке
Песни "Моцарт" создает прямо в землянке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командир десантно-штурмовой бригады из Челябинской области, известный среди сослуживцев под позывным «Моцарт», создал альбом песен, вдохновленных специальной военной операцией (СВО). Альбом был записан в условиях передовой прямо в землянке, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий.

«Ручка и лист бумаги — все, что нужно для творчества», — говорит «Моцарт». Он сочиняет песни между выполнением боевых задач, используя синтезатор, работающий от генератора, предоставленного Народным фронтом. Более десяти песен о жизни на передовой, службе и любви к Родине уже написаны.

Товарищи по службе высоко оценивают талант «Моцарта», его песни помогают поднять настроение и моральный дух. Песни командира получили распространение от Запорожья до Херсона и нашли своих поклонников среди разведчиков, которые заказали песню о своей специфике работы. «Моцарт» откликнулся на их просьбу и добавил новое произведение в свой репертуар.

Известный своим хриплым голосом «Моцарт» шутит, что его тембр стал результатом постоянного пения и командования. Его творчество стало символом не только боевого братства, но и культурного ответа в условиях СВО. Возможно, скоро мы услышим песни «Моцарта» и о тех, кто поддерживает армию гуманитарной помощью.

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Командир десантно-штурмовой бригады из Челябинской области, известный среди сослуживцев под позывным «Моцарт», создал альбом песен, вдохновленных специальной военной операцией (СВО). Альбом был записан в условиях передовой прямо в землянке, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий. «Ручка и лист бумаги — все, что нужно для творчества», — говорит «Моцарт». Он сочиняет песни между выполнением боевых задач, используя синтезатор, работающий от генератора, предоставленного Народным фронтом. Более десяти песен о жизни на передовой, службе и любви к Родине уже написаны. Товарищи по службе высоко оценивают талант «Моцарта», его песни помогают поднять настроение и моральный дух. Песни командира получили распространение от Запорожья до Херсона и нашли своих поклонников среди разведчиков, которые заказали песню о своей специфике работы. «Моцарт» откликнулся на их просьбу и добавил новое произведение в свой репертуар. Известный своим хриплым голосом «Моцарт» шутит, что его тембр стал результатом постоянного пения и командования. Его творчество стало символом не только боевого братства, но и культурного ответа в условиях СВО. Возможно, скоро мы услышим песни «Моцарта» и о тех, кто поддерживает армию гуманитарной помощью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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