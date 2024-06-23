Командир десантно-штурмовой бригады из Челябинской области, известный среди сослуживцев под позывным «Моцарт», создал альбом песен, вдохновленных специальной военной операцией (СВО). Альбом был записан в условиях передовой прямо в землянке, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий.
«Ручка и лист бумаги — все, что нужно для творчества», — говорит «Моцарт». Он сочиняет песни между выполнением боевых задач, используя синтезатор, работающий от генератора, предоставленного Народным фронтом. Более десяти песен о жизни на передовой, службе и любви к Родине уже написаны.
Товарищи по службе высоко оценивают талант «Моцарта», его песни помогают поднять настроение и моральный дух. Песни командира получили распространение от Запорожья до Херсона и нашли своих поклонников среди разведчиков, которые заказали песню о своей специфике работы. «Моцарт» откликнулся на их просьбу и добавил новое произведение в свой репертуар.
Известный своим хриплым голосом «Моцарт» шутит, что его тембр стал результатом постоянного пения и командования. Его творчество стало символом не только боевого братства, но и культурного ответа в условиях СВО. Возможно, скоро мы услышим песни «Моцарта» и о тех, кто поддерживает армию гуманитарной помощью.
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