Силовики раскрыли причину жесткого задержания лихача на BWM возле Академического

Екатеринбургские полицейские скрутили водителя BWM после погони из-за тонировки
© Служба новостей «URA.RU»
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Лихача доставили в отдел полиции № 4
Лихача доставили в отдел полиции № 4 Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции утром 24 июня скрутили 42-летнего лихача без прав на BMW возле Академического района Екатеринбурга после игнорирования требований остановиться из-за тонировки. Задержанного доставили в отдел полиции № 4, рассказали URA.RU в городской ГАИ.

«На ул. Металлургов вблизи дома №81 экипаж ДПС обратил внимание на тонированную автомашину BMW и потребовал водителя остановиться, но законное требование он проигнорировал. Началось преследование. При преследовании водитель остановился на ул. Серафимы Дерябиной вблизи дома №51 и покинув салон автомашины попытался скрыться, но был задержан», — следует из сообщения.

Как оказалось, лихач ездил без водительских прав, а также ранее был судим по ст. 264 УК РФ (нарушении ПДД и эксплуатации ТС). «Для выяснения всех обстоятельств мужчина доставлен в ОП №4», — отметили в ведомстве.

Погоня произошла утром 24 июня. Очевидцы запечатлели, как автоинспекторы жестко вытаскивали водителя BWM.

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Сотрудники Госавтоинспекции утром 24 июня скрутили 42-летнего лихача без прав на BMW возле Академического района Екатеринбурга после игнорирования требований остановиться из-за тонировки. Задержанного доставили в отдел полиции № 4, рассказали URA.RU в городской ГАИ. «На ул. Металлургов вблизи дома №81 экипаж ДПС обратил внимание на тонированную автомашину BMW и потребовал водителя остановиться, но законное требование он проигнорировал. Началось преследование. При преследовании водитель остановился на ул. Серафимы Дерябиной вблизи дома №51 и покинув салон автомашины попытался скрыться, но был задержан», — следует из сообщения. Как оказалось, лихач ездил без водительских прав, а также ранее был судим по ст. 264 УК РФ (нарушении ПДД и эксплуатации ТС). «Для выяснения всех обстоятельств мужчина доставлен в ОП №4», — отметили в ведомстве. Погоня произошла утром 24 июня. Очевидцы запечатлели, как автоинспекторы жестко вытаскивали водителя BWM.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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