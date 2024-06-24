Силовики раскрыли причину жесткого задержания лихача на BWM возле Академического

Сотрудники Госавтоинспекции утром 24 июня скрутили 42-летнего лихача без прав на BMW возле Академического района Екатеринбурга после игнорирования требований остановиться из-за тонировки. Задержанного доставили в отдел полиции № 4, рассказали URA.RU в городской ГАИ.
«На ул. Металлургов вблизи дома №81 экипаж ДПС обратил внимание на тонированную автомашину BMW и потребовал водителя остановиться, но законное требование он проигнорировал. Началось преследование. При преследовании водитель остановился на ул. Серафимы Дерябиной вблизи дома №51 и покинув салон автомашины попытался скрыться, но был задержан», — следует из сообщения.
Как оказалось, лихач ездил без водительских прав, а также ранее был судим по ст. 264 УК РФ (нарушении ПДД и эксплуатации ТС). «Для выяснения всех обстоятельств мужчина доставлен в ОП №4», — отметили в ведомстве.
Погоня произошла утром 24 июня. Очевидцы запечатлели, как автоинспекторы жестко вытаскивали водителя BWM.
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