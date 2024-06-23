В Перми началось очередное масштабное отключение воды

В Перми десятки жилых домов с 24 июня отключены от подачи горячей воды из-за проведения гидравлических испытаний (опрессовки труб). Работы ведутся в центральной и правобережной частях города.
«С 24 по 27 июня начинается проверка теплосетей в микрорайонах Юбилейный, Садовый, Левшино», — сообщает телекомпания «ВЕТТА» со ссылкой на ПАО «Т Плюс». По информации энергосетевой компании, сейчас в городе завершено 22 % от запланированного объема указанных работ. Об отключениях воды жильцов домов заблаговременно обязаны уведомить управляющие организации — УК и ТСЖ.
Ранее из-за проведения опрессовки отключение воды проводилось в микрорайонах Островский, Крохалева, Закамск и ряде других. Всего под отключение попало свыше 250 домов.
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