23 июня 2024

В Перми началось очередное масштабное отключение воды

В Перми десятки домов на несколько дней оставят без воды из-за опрессовок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работы проводит ПАО "Т Плюс"
Работы проводит ПАО "Т Плюс" Фото:

В Перми десятки жилых домов с 24 июня отключены от подачи горячей воды из-за проведения гидравлических испытаний (опрессовки труб). Работы ведутся в центральной и правобережной частях города.

«С 24 по 27 июня начинается проверка теплосетей в микрорайонах Юбилейный, Садовый, Левшино», — сообщает телекомпания «ВЕТТА» со ссылкой на ПАО «Т Плюс». По информации энергосетевой компании, сейчас в городе завершено 22 % от запланированного объема указанных работ. Об отключениях воды жильцов домов заблаговременно обязаны уведомить управляющие организации — УК и ТСЖ.

Ранее из-за проведения опрессовки отключение воды проводилось в микрорайонах Островский, Крохалева, Закамск и ряде других. Всего под отключение попало свыше 250 домов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми десятки жилых домов с 24 июня отключены от подачи горячей воды из-за проведения гидравлических испытаний (опрессовки труб). Работы ведутся в центральной и правобережной частях города. «С 24 по 27 июня начинается проверка теплосетей в микрорайонах Юбилейный, Садовый, Левшино», — сообщает телекомпания «ВЕТТА» со ссылкой на ПАО «Т Плюс». По информации энергосетевой компании, сейчас в городе завершено 22 % от запланированного объема указанных работ. Об отключениях воды жильцов домов заблаговременно обязаны уведомить управляющие организации — УК и ТСЖ. Ранее из-за проведения опрессовки отключение воды проводилось в микрорайонах Островский, Крохалева, Закамск и ряде других. Всего под отключение попало свыше 250 домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...