26 июня 2024

Чиновница из клана Филатова увольняется из мэрии Сургута

Руководитель пиар-службы мэрии Сургута Крылович подала в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Вероника Крылович покидает свой пост с 1 июля
Вероника Крылович покидает свой пост с 1 июля Фото:

Директор департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута Вероника Крылович написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Крылович уходит из администрации. Клан чиновников, приближенных к бывшему главе города Андрею Филатову, начал редеть», — рассказал инсайдер. Сама Крылович в разговоре с URA.RU подтвердила информацию об отставке. «У меня отпуск с 1 июля с последующим увольнением. При этом я остаюсь в Сургуте. Планы на дальнейшее карьерное развитие есть, но озвучивать их пока преждевременно», — прокомментировала чиновница.

Ранее URA.RU сообщало, что после отставки Филатова заявление на увольнение написал его пиарщик Роман Клим. После чего пост директора департамента массовых коммуникаций в течение двух месяцев занимала Крылович. 

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Директор департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута Вероника Крылович написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Крылович уходит из администрации. Клан чиновников, приближенных к бывшему главе города Андрею Филатову, начал редеть», — рассказал инсайдер. Сама Крылович в разговоре с URA.RU подтвердила информацию об отставке. «У меня отпуск с 1 июля с последующим увольнением. При этом я остаюсь в Сургуте. Планы на дальнейшее карьерное развитие есть, но озвучивать их пока преждевременно», — прокомментировала чиновница. Ранее URA.RU сообщало, что после отставки Филатова заявление на увольнение написал его пиарщик Роман Клим. После чего пост директора департамента массовых коммуникаций в течение двух месяцев занимала Крылович. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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