Чиновница из клана Филатова увольняется из мэрии Сургута

Директор департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута Вероника Крылович написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Крылович уходит из администрации. Клан чиновников, приближенных к бывшему главе города Андрею Филатову, начал редеть», — рассказал инсайдер. Сама Крылович в разговоре с URA.RU подтвердила информацию об отставке. «У меня отпуск с 1 июля с последующим увольнением. При этом я остаюсь в Сургуте. Планы на дальнейшее карьерное развитие есть, но озвучивать их пока преждевременно», — прокомментировала чиновница.
Ранее URA.RU сообщало, что после отставки Филатова заявление на увольнение написал его пиарщик Роман Клим. После чего пост директора департамента массовых коммуникаций в течение двух месяцев занимала Крылович.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!