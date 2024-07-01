В Свердловской области скончался известный хирург

В Сухом Логу скончался хирург с 40-летним стажем Петр Стародынов
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Петр Стародынов проработал хирургом 40 лет (архивное фото) Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) состоится церемония прощания с хирургом Петром Стародыновым, который скончался 1 июля. Он на протяжении 40 лет спасал жизни в местной больнице.

«Неоценимая утрата для всего коллектива Сухоложской РБ — друга, наставника и прекрасного специалиста. Преданный своему делу, обладая огромным профессионализмом, мог поставить диагноз без рентгена и предупредить необратимое на стадии зарождения», — говорится в сообщении районной больницы №54 Сухого Лога в социальных сетях.

Прощание с Петром Стародыновым состоится 3 июля в 12:00 в траурном зале больницы №54. Редакция URA.RU выражает глубокие соболезнования родным и близким врача.

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В Сухом Логу (Свердловская область) состоится церемония прощания с хирургом Петром Стародыновым, который скончался 1 июля. Он на протяжении 40 лет спасал жизни в местной больнице. «Неоценимая утрата для всего коллектива Сухоложской РБ — друга, наставника и прекрасного специалиста. Преданный своему делу, обладая огромным профессионализмом, мог поставить диагноз без рентгена и предупредить необратимое на стадии зарождения», — говорится в сообщении районной больницы №54 Сухого Лога в социальных сетях. Прощание с Петром Стародыновым состоится 3 июля в 12:00 в траурном зале больницы №54. Редакция URA.RU выражает глубокие соболезнования родным и близким врача.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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