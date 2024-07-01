В Свердловской области скончался известный хирург

В Сухом Логу (Свердловская область) состоится церемония прощания с хирургом Петром Стародыновым, который скончался 1 июля. Он на протяжении 40 лет спасал жизни в местной больнице.
«Неоценимая утрата для всего коллектива Сухоложской РБ — друга, наставника и прекрасного специалиста. Преданный своему делу, обладая огромным профессионализмом, мог поставить диагноз без рентгена и предупредить необратимое на стадии зарождения», — говорится в сообщении районной больницы №54 Сухого Лога в социальных сетях.
Прощание с Петром Стародыновым состоится 3 июля в 12:00 в траурном зале больницы №54. Редакция URA.RU выражает глубокие соболезнования родным и близким врача.
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