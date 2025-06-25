Выпускников Екатеринбурга оставили без хедлайнера

Общегородской выпускной в Екатеринбурге пройдет в парке Маяковского
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Выпускники будут гулять 27 июня
Выпускники будут гулять 27 июня Фото:

Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 27 июня, но без ярких хедлайнеров. Хотя в апреле обсуждалось, что звездным гостем на празднике может стать народная артистка России Надежда Кадышева. Как организаторы предлагают развлекаться детям в парке Маяковского — в материале URA.RU.

Кто приглашен

Побывать на празднике смогут выпускники, их родители, учителя, директора школ. Попасть на площадку смогут лишь те, у кого есть приглашения.

Программа

Мероприятия стартуют с 18:00 — ребята смогут посетить интерактивные аттракционы и фотозоны. Затем в 19:00 пройдет «Большая перемена», а спустя полчаса — урок «Постскриптум», символизирующий переход выпускников во взрослую жизнь. В 20:00 начнется концертная программа, но без звезд. Зато после праздника гости смогут остаться на фестиваль «Ночь музыки»: в 21:20 на сцену выйдет группа «синдром главного героя», в 22:00 — популярная башкирская группа AY YOLA.

Ограничения

С 17:00 до 22:00 запретят покупать алкоголь в парке, а также рядом с ним. Запрет будет действовать от улицы Яламова до Машинной и в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей.

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Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 27 июня, но без ярких хедлайнеров. Хотя в апреле обсуждалось, что звездным гостем на празднике может стать народная артистка России Надежда Кадышева. Как организаторы предлагают развлекаться детям в парке Маяковского — в материале URA.RU. Кто приглашен Побывать на празднике смогут выпускники, их родители, учителя, директора школ. Попасть на площадку смогут лишь те, у кого есть приглашения. Программа Мероприятия стартуют с 18:00 — ребята смогут посетить интерактивные аттракционы и фотозоны. Затем в 19:00 пройдет «Большая перемена», а спустя полчаса — урок «Постскриптум», символизирующий переход выпускников во взрослую жизнь. В 20:00 начнется концертная программа, но без звезд. Зато после праздника гости смогут остаться на фестиваль «Ночь музыки»: в 21:20 на сцену выйдет группа «синдром главного героя», в 22:00 — популярная башкирская группа AY YOLA. Ограничения С 17:00 до 22:00 запретят покупать алкоголь в парке, а также рядом с ним. Запрет будет действовать от улицы Яламова до Машинной и в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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