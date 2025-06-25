Выпускников Екатеринбурга оставили без хедлайнера

Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 27 июня, но без ярких хедлайнеров. Хотя в апреле обсуждалось, что звездным гостем на празднике может стать народная артистка России Надежда Кадышева. Как организаторы предлагают развлекаться детям в парке Маяковского — в материале URA.RU.
Кто приглашен
Побывать на празднике смогут выпускники, их родители, учителя, директора школ. Попасть на площадку смогут лишь те, у кого есть приглашения.
Программа
Мероприятия стартуют с 18:00 — ребята смогут посетить интерактивные аттракционы и фотозоны. Затем в 19:00 пройдет «Большая перемена», а спустя полчаса — урок «Постскриптум», символизирующий переход выпускников во взрослую жизнь. В 20:00 начнется концертная программа, но без звезд. Зато после праздника гости смогут остаться на фестиваль «Ночь музыки»: в 21:20 на сцену выйдет группа «синдром главного героя», в 22:00 — популярная башкирская группа AY YOLA.
Ограничения
С 17:00 до 22:00 запретят покупать алкоголь в парке, а также рядом с ним. Запрет будет действовать от улицы Яламова до Машинной и в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!