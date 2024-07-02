В Челябинске утвердили список запрещенных пляжей. Карта

В Челябинске запрет на купание ввели на 34 участках водоемов

02 июля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Под запрет попали 34 участка на водоемах Челябинска Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске купание запретили на 34 адресах. Об этом URA.RU сообщили 2 июля в пресс-службе минэко региона. «В список попали 34 участка, в том числе и несколько на территории памятников природы: озера Смолино и Челябинского городского бора. В местах установлены информационные аншлаги. В случае нарушения запрета предусмотрена административная ответственность», — сообщили в министерстве. Список запрещенных для купания мест утвердили в мэрии. В Ленинском районе купание запрещено на восьми участках, одних из которых пруд «Девичьи слезы». На озере Смолино запрет распространяется на: Сухомесово, в районе насосной станции; два участка в районе пересечения улиц Бобруйская и Новороссийская, два в микрорайоне Береговой, а также в районе домов на улице Хуторной и пляже «Восход». В Центральном районе под запрет попали шесть участков Шершневского водохранилища: восточная часть пляжа «Белый парус», пляж «Каспийский берег», севернее муниципального пляжа, на берегу вблизи Шершневского бора, вблизи проезжей части и вблизи первого километра Западного шоссе. Ограничения также ввели на Карповом пруду, берегу реки Миасс вблизи бизнес-дома «Петровский», Каменном карьере, карьерах Изумрудный, Сопливчик и Голубой. В Калининском районе купание запретили на восьми участках реки Миасс. Под запрет попали берега вблизи домов №7В, №9А, №11 и 11А по Университетской набережной. Запрет также ввели в районе сквера имени Челюскинцев, перед пешеходным мостом на остров Заячий и справа от него, на набережной напротив ТК, вблизи зала оранной музыки «Родина» и пешеходного моста на Мелькомбинат-2, а также у дома №32 на улице Российской. В Курчатовском районе запретили купание в карьере в микрорайоне Градский Прийск, а в Металлургическом в карьере у улицы Байкальской. В Советском районе ограничения распространяются на берега озер Синеглазово у улицы Подгорная и Исаково у улицы Морозова, а также пруд в поселке Новосинеглазово по Челябинской улице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске купание запретили на 34 адресах. Об этом URA.RU сообщили 2 июля в пресс-службе минэко региона. «В список попали 34 участка, в том числе и несколько на территории памятников природы: озера Смолино и Челябинского городского бора. В местах установлены информационные аншлаги. В случае нарушения запрета предусмотрена административная ответственность», — сообщили в министерстве. Список запрещенных для купания мест утвердили в мэрии. В Ленинском районе купание запрещено на восьми участках, одних из которых пруд «Девичьи слезы». На озере Смолино запрет распространяется на: Сухомесово, в районе насосной станции; два участка в районе пересечения улиц Бобруйская и Новороссийская, два в микрорайоне Береговой, а также в районе домов на улице Хуторной и пляже «Восход». В Центральном районе под запрет попали шесть участков Шершневского водохранилища: восточная часть пляжа «Белый парус», пляж «Каспийский берег», севернее муниципального пляжа, на берегу вблизи Шершневского бора, вблизи проезжей части и вблизи первого километра Западного шоссе. Ограничения также ввели на Карповом пруду, берегу реки Миасс вблизи бизнес-дома «Петровский», Каменном карьере, карьерах Изумрудный, Сопливчик и Голубой. В Калининском районе купание запретили на восьми участках реки Миасс. Под запрет попали берега вблизи домов №7В, №9А, №11 и 11А по Университетской набережной. Запрет также ввели в районе сквера имени Челюскинцев, перед пешеходным мостом на остров Заячий и справа от него, на набережной напротив ТК, вблизи зала оранной музыки «Родина» и пешеходного моста на Мелькомбинат-2, а также у дома №32 на улице Российской. В Курчатовском районе запретили купание в карьере в микрорайоне Градский Прийск, а в Металлургическом в карьере у улицы Байкальской. В Советском районе ограничения распространяются на берега озер Синеглазово у улицы Подгорная и Исаково у улицы Морозова, а также пруд в поселке Новосинеглазово по Челябинской улице.