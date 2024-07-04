Захару Прилепину вручили Орден Мужества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Прилепина наградили медалью и вручили Орден Мужества Фото:

Писателю и подполковнику Росгвардии Захару Прилепину вручили Орден Мужества, также его наградили медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

«Орден Мужества вручили в Кремле подполковнику Росгвардии, политическому деятелю, писателю Захару Прилепину», — передает ТАСС информацию из пресс-службы Прилепина. Также он награжден медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».

Ранее писатель получил премию «Писатель года». В свою очередь, поэт Дмитрий Воденников признан «Поэтом года». Церемония вручения премий прошла в Центральном доме литераторов в Москве, пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Писателю и подполковнику Росгвардии Захару Прилепину вручили Орден Мужества, также его наградили медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом сообщили в пресс-службе писателя. «Орден Мужества вручили в Кремле подполковнику Росгвардии, политическому деятелю, писателю Захару Прилепину», — передает ТАСС информацию из пресс-службы Прилепина. Также он награжден медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества». Ранее писатель получил премию «Писатель года». В свою очередь, поэт Дмитрий Воденников признан «Поэтом года». Церемония вручения премий прошла в Центральном доме литераторов в Москве, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...