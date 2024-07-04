Писателю и подполковнику Росгвардии Захару Прилепину вручили Орден Мужества, также его наградили медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом сообщили в пресс-службе писателя.
«Орден Мужества вручили в Кремле подполковнику Росгвардии, политическому деятелю, писателю Захару Прилепину», — передает ТАСС информацию из пресс-службы Прилепина. Также он награжден медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».
Ранее писатель получил премию «Писатель года». В свою очередь, поэт Дмитрий Воденников признан «Поэтом года». Церемония вручения премий прошла в Центральном доме литераторов в Москве, пишет «Национальная служба новостей».
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