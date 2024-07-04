Развлечения Знаменитости Захару Прилепину вручили Орден Мужества 04 июля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 + Прилепина наградили медалью и вручили Орден Мужества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Писателю и подполковнику Росгвардии Захару Прилепину вручили Орден Мужества, также его наградили медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом сообщили в пресс-службе писателя. «Орден Мужества вручили в Кремле подполковнику Росгвардии, политическому деятелю, писателю Захару Прилепину», — передает ТАСС информацию из пресс-службы Прилепина. Также он награжден медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества». Ранее писатель получил премию «Писатель года». В свою очередь, поэт Дмитрий Воденников признан «Поэтом года». Церемония вручения премий прошла в Центральном доме литераторов в Москве, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Писателю и подполковнику Росгвардии Захару Прилепину вручили Орден Мужества, также его наградили медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом сообщили в пресс-службе писателя. «Орден Мужества вручили в Кремле подполковнику Росгвардии, политическому деятелю, писателю Захару Прилепину», — передает ТАСС информацию из пресс-службы Прилепина. Также он награжден медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества». Ранее писатель получил премию «Писатель года». В свою очередь, поэт Дмитрий Воденников признан «Поэтом года». Церемония вручения премий прошла в Центральном доме литераторов в Москве, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям