В ХМАО увеличили среднюю стоимость квадратного метра жилья

Минстрой на 5,6% повысил среднюю стоимость квадратного метра жилья в ХМАО

В ХМАО квадратный метр жилья стоит около 113 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Минстрой РФ в третьем квартале 2024 года на шесть тысяч увеличил стоимость квадратного метра жилья в ХМАО. Цена относительно прошлого квартала выросла на 5,6%. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Выросла средняя стоимость рыночной цены на жилье. Новая цена в Югре — 112 928 рублей за один метр квадратный. Ежеквартально Минстрой России устанавливает тарифы для каждого региона нашей страны», — указано в сообщении.

Стоимость одного метра жилья в ХМАО выросла на 5,6% относительно прежнего уровня. В прошлом квартале стоило 106 565 рублей (за один м²). А еще месяцами ранее — 102 641 рубль.