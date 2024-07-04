В ХМАО увеличили среднюю стоимость квадратного метра жилья

Минстрой РФ в третьем квартале 2024 года на шесть тысяч увеличил стоимость квадратного метра жилья в ХМАО. Цена относительно прошлого квартала выросла на 5,6%. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Выросла средняя стоимость рыночной цены на жилье. Новая цена в Югре — 112 928 рублей за один метр квадратный. Ежеквартально Минстрой России устанавливает тарифы для каждого региона нашей страны», — указано в сообщении.
Стоимость одного метра жилья в ХМАО выросла на 5,6% относительно прежнего уровня. В прошлом квартале стоило 106 565 рублей (за один м²). А еще месяцами ранее — 102 641 рубль.
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