04 июля 2024

В ХМАО увеличили среднюю стоимость квадратного метра жилья

Минстрой на 5,6% повысил среднюю стоимость квадратного метра жилья в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖК Amundsen. Екатеринбург, светильники, обеденная зона, кухня, шоу рум, квартира-студия
В ХМАО квадратный метр жилья стоит около 113 тысяч рублей Фото:

Минстрой РФ в третьем квартале 2024 года на шесть тысяч увеличил стоимость квадратного метра жилья в ХМАО. Цена относительно прошлого квартала выросла на 5,6%. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Выросла средняя стоимость рыночной цены на жилье. Новая цена в Югре — 112 928 рублей за один метр квадратный. Ежеквартально Минстрой России устанавливает тарифы для каждого региона нашей страны», — указано в сообщении.

Стоимость одного метра жилья в ХМАО выросла на 5,6% относительно прежнего уровня. В прошлом квартале стоило 106 565 рублей (за один м²). А еще месяцами ранее — 102 641 рубль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минстрой РФ в третьем квартале 2024 года на шесть тысяч увеличил стоимость квадратного метра жилья в ХМАО. Цена относительно прошлого квартала выросла на 5,6%. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Выросла средняя стоимость рыночной цены на жилье. Новая цена в Югре — 112 928 рублей за один метр квадратный. Ежеквартально Минстрой России устанавливает тарифы для каждого региона нашей страны», — указано в сообщении. Стоимость одного метра жилья в ХМАО выросла на 5,6% относительно прежнего уровня. В прошлом квартале стоило 106 565 рублей (за один м²). А еще месяцами ранее — 102 641 рубль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...