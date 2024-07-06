Число отравившихся роллами в Бурятии выросло до 44

СК: число отравившихся роллами в Бурятии выросло до 44

06 июля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Число пострадавших от роллов в Бурятии увеличилось до 44 Фото: Александр Мамаев © URA.RU Число обратившихся в инфекционное отделение из-за отравления в одном из кафе города Гусиноозерска в Бурятии выросло до 44 человек. Об этом сообщили в СК России по Бурятии. «5 и 6 июля 2024 года в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 44 человека», — рассказали в Следственном управлении СК России по Бурятии. Там добавили, что по результатам обследования в стационар были госпитализированы девять детей и четверо взрослых. Им предварительно был выставлен диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести. По предварительной информации, жители города Гусиноозерск употребили пищу из местной организации общественного питания. После чего они столкнулись с отравлением и обратились в больницу. Ранее сообщалось, что в Бурятии 22 человека попали в больницу из-за отравления роллами, 13 из них были дети. Доктора говорили о воспалении в желудке и тонком кишечнике. Об этом рассказали в «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число обратившихся в инфекционное отделение из-за отравления в одном из кафе города Гусиноозерска в Бурятии выросло до 44 человек. Об этом сообщили в СК России по Бурятии. «5 и 6 июля 2024 года в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 44 человека», — рассказали в Следственном управлении СК России по Бурятии. Там добавили, что по результатам обследования в стационар были госпитализированы девять детей и четверо взрослых. Им предварительно был выставлен диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести. По предварительной информации, жители города Гусиноозерск употребили пищу из местной организации общественного питания. После чего они столкнулись с отравлением и обратились в больницу. Ранее сообщалось, что в Бурятии 22 человека попали в больницу из-за отравления роллами, 13 из них были дети. Доктора говорили о воспалении в желудке и тонком кишечнике. Об этом рассказали в «Царьград».