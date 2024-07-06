Правительство временно запретило вывозить из России рис

Правительство РФ продлило до 31 декабря запрет на экспорт риса из страны

06 июля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Ограничение на вывоз риса из РФ будет действовать до следующего года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В России продлен до 31 декабря 2024 года запрет на вывоз риса из страны. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Ограничение на вывоз риса будет действовать до 31 декабря 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке», — рассказали в telegram-канале правительства России. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы не будет распространяться на членов Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Для оказания гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок этот запрет действовать также не будет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России продлен до 31 декабря 2024 года запрет на вывоз риса из страны. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Ограничение на вывоз риса будет действовать до 31 декабря 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке», — рассказали в telegram-канале правительства России. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы не будет распространяться на членов Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Для оказания гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок этот запрет действовать также не будет.