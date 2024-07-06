Правительство временно запретило вывозить из России рис

Правительство РФ продлило до 31 декабря запрет на экспорт риса из страны
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Ограничение на вывоз риса из РФ будет действовать до следующего года Фото:

В России продлен до 31 декабря 2024 года запрет на вывоз риса из страны. Об этом рассказали в правительстве РФ.

«Ограничение на вывоз риса будет действовать до 31 декабря 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке», — рассказали в telegram-канале правительства России.

Запрет на экспорт риса и рисовой крупы не будет распространяться на членов Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Для оказания гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок этот запрет действовать также не будет.

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В России продлен до 31 декабря 2024 года запрет на вывоз риса из страны. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Ограничение на вывоз риса будет действовать до 31 декабря 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке», — рассказали в telegram-канале правительства России. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы не будет распространяться на членов Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Для оказания гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок этот запрет действовать также не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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