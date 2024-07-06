Правительство временно запретило вывозить из России рис

Ограничение на вывоз риса из РФ будет действовать до следующего года
В России продлен до 31 декабря 2024 года запрет на вывоз риса из страны. Об этом рассказали в правительстве РФ.
«Ограничение на вывоз риса будет действовать до 31 декабря 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке», —
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы не будет распространяться на членов Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Для оказания гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок этот запрет действовать также не будет.
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