06 июля 2024

Екатеринбуржцы не могут улететь из Москвы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина задержки рейса неизвестна
Причина задержки рейса неизвестна Фото:

Жители Екатеринбурга не могут вылететь из московского аэропорта Домодедово — рейс U6-273 авиакомпании «Уральские авиалинии» неоднократно переносился. Однако, несмотря на скорый вылет, к пассажирам не обратился человек, выпускающий их на посадку, рассказали читатели URA.RU.

«Ждем рейса „Уральских авиалиний“ Москва — Екатеринбург. Один раз его уже задержали и поменяли выход, но у нас все еще даже человека нет, который на посадку начнет выпускать, а новый вылет будет якобы уже через 10 минут», — рассказал собеседник.

На горячей линии аэропорта посоветовали искать представителя авиакомпании, так как только он может сориентировать пассажиров. По словам очевидцев, утром 7 июля была задержана большая часть рейсов «Уральских авиалиний».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Некоторые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» задержаны
Некоторые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» задержаны
Фото:
Рейс задерживается уже на час
Рейс задерживается уже на час
Фото:

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Жители Екатеринбурга не могут вылететь из московского аэропорта Домодедово — рейс U6-273 авиакомпании «Уральские авиалинии» неоднократно переносился. Однако, несмотря на скорый вылет, к пассажирам не обратился человек, выпускающий их на посадку, рассказали читатели URA.RU. «Ждем рейса „Уральских авиалиний“ Москва — Екатеринбург. Один раз его уже задержали и поменяли выход, но у нас все еще даже человека нет, который на посадку начнет выпускать, а новый вылет будет якобы уже через 10 минут», — рассказал собеседник. На горячей линии аэропорта посоветовали искать представителя авиакомпании, так как только он может сориентировать пассажиров. По словам очевидцев, утром 7 июля была задержана большая часть рейсов «Уральских авиалиний». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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