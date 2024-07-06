Жители Екатеринбурга не могут вылететь из московского аэропорта Домодедово — рейс U6-273 авиакомпании «Уральские авиалинии» неоднократно переносился. Однако, несмотря на скорый вылет, к пассажирам не обратился человек, выпускающий их на посадку, рассказали читатели URA.RU.
«Ждем рейса „Уральских авиалиний“ Москва — Екатеринбург. Один раз его уже задержали и поменяли выход, но у нас все еще даже человека нет, который на посадку начнет выпускать, а новый вылет будет якобы уже через 10 минут», — рассказал собеседник.
На горячей линии аэропорта посоветовали искать представителя авиакомпании, так как только он может сориентировать пассажиров. По словам очевидцев, утром 7 июля была задержана большая часть рейсов «Уральских авиалиний».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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