10 июля 2024

В ХМАО обвалились цены на авиабилеты в Сочи

Авиабилеты из Сургута в Сочи подешевели почти на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелеты из Сургута в Сочи подешевели почти на 20%
Перелеты из Сургута в Сочи подешевели почти на 20% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели авиабилеты в Сочи. Цена на перелеты в конце июля из Сургута упала почти на 20%.

«Стоимость прямого перелета из Сургута в Сочи на 28 июля составляет 15 304 рублей. До этого цена была 18 811 рублей», — следует из данных «Авиасейлс». Соответственно, билеты подешевели на 18,6%.

При этом дешевле всего улететь из Сургута в Сочи этим летом можно в середине августа. Согласно графику цен сервиса, сейчас такой перелет стоит примерно 12 тысяч рублей.

Улететь в Сочи из Нижневартовска выгоднее всего можно также в конце июля — примерно за 16 тысяч рублей, а также в конце августа. Билеты на это время стоят около 10,5 тысяч рублей в одну сторону.

Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать в июле. По данным OneTwoTrip, тогда наиболее выгодными авианаправлениями стали Екатеринбург и Тюмень.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели авиабилеты в Сочи. Цена на перелеты в конце июля из Сургута упала почти на 20%. «Стоимость прямого перелета из Сургута в Сочи на 28 июля составляет 15 304 рублей. До этого цена была 18 811 рублей», — следует из данных «Авиасейлс». Соответственно, билеты подешевели на 18,6%. При этом дешевле всего улететь из Сургута в Сочи этим летом можно в середине августа. Согласно графику цен сервиса, сейчас такой перелет стоит примерно 12 тысяч рублей. Улететь в Сочи из Нижневартовска выгоднее всего можно также в конце июля — примерно за 16 тысяч рублей, а также в конце августа. Билеты на это время стоят около 10,5 тысяч рублей в одну сторону. Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать в июле. По данным OneTwoTrip, тогда наиболее выгодными авианаправлениями стали Екатеринбург и Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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