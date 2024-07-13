Житель ХМАО 16 раз ударил приятеля вилкой и ножницами из-за ревности к супруге

Югорчанин нанес своему приятелю не менее 16 ударов вилкой и ножницами. Это произошло из-за того, что нападавший приревновал свою супругу к потерпевшему. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по ХМАО (СУ СК РФ).
«СУ СК РФ по ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Советского. По версии следствия, в ночь на 12 июля 2024 года обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого, на фоне личных неприязненных отношений из-за ревности к своей супруге нанес потерпевшему множественные удары кулаками и ногами по голове и телу, а после этого нанес не менее 16 ударов вилкой и ножницами», — написано на сайте ведомства.
Пострадавшего спасли соседи, которые услышали шум и прибежали в квартиру. Они остановили нападавшего и вызвали экстренные службы. Мужчина был госпитализирован. Нападавший находится под стражей.
До этого утром в Нягани (ХМАО) между двумя посетителями кафе завязалась словесная ссора. В ходе конфликта один из участников схватился за нож и нанес повреждения оппоненту.
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