Чем запомнилось Евро-2024: чемпионство Испании впервые с 2012 года, проигрыш Англии. Фоторепортаж

Испания впервые с 2012 года выиграла на Евро-2024

15 июля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Сборная Испании одержала победу над англичанами о счетом 2:1 Фото: Manu Fernandez/AP/TASS В Германии с 14 июня по 14 июля прошел финальный этап Евро-2024. Чемпионат Европы по футболу проводится среди национальных сборных каждые четыре года. В заключительном матче в четвертый раз за историю сборной победу одержала Испания, она обыграла Англию со счетом 2:1. Яркие кадры с Евро-2024 — в фоторепортаже URA.RU. Испанская команда вышла вперед благодаря голу нападающего Нико Уильямса, получившего отличную передачу от 17-летнего Ламина Ямаля, который вошел в историю как самый молодой участник Евро и чемпионата мира. Английская команда сумела сравнять счет на 73-й минуте благодаря усилиям полузащитника Коула Палмера, вышедшего на замену. Однако победный гол оказался на счету Микеля Оярсабаля, который забил его после паса Марка Кукурельи. Победа на Евро-2024 стала для сборной Испании первым крупным титулом с 2012 года. В свою очередь, сборная Англии никогда не выигрывала этот турнир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Германии с 14 июня по 14 июля прошел финальный этап Евро-2024. Чемпионат Европы по футболу проводится среди национальных сборных каждые четыре года. В заключительном матче в четвертый раз за историю сборной победу одержала Испания, она обыграла Англию со счетом 2:1. Яркие кадры с Евро-2024 — в фоторепортаже URA.RU. Испанская команда вышла вперед благодаря голу нападающего Нико Уильямса, получившего отличную передачу от 17-летнего Ламина Ямаля, который вошел в историю как самый молодой участник Евро и чемпионата мира. Английская команда сумела сравнять счет на 73-й минуте благодаря усилиям полузащитника Коула Палмера, вышедшего на замену. Однако победный гол оказался на счету Микеля Оярсабаля, который забил его после паса Марка Кукурельи. Победа на Евро-2024 стала для сборной Испании первым крупным титулом с 2012 года. В свою очередь, сборная Англии никогда не выигрывала этот турнир.