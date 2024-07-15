Чем запомнилось Евро-2024: чемпионство Испании впервые с 2012 года, проигрыш Англии. Фоторепортаж

Испания впервые с 2012 года выиграла на Евро-2024
© Служба новостей «URA.RU»
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Сборная Испании одержала победу над англичанами о счетом 2:1 Фото:

В Германии с 14 июня по 14 июля прошел финальный этап Евро-2024. Чемпионат Европы по футболу проводится среди национальных сборных каждые четыре года. В заключительном матче в четвертый раз за историю сборной победу одержала Испания, она обыграла Англию со счетом 2:1. Яркие кадры с Евро-2024 — в фоторепортаже URA.RU.

Испанская команда вышла вперед благодаря голу нападающего Нико Уильямса, получившего отличную передачу от 17-летнего Ламина Ямаля, который вошел в историю как самый молодой участник Евро и чемпионата мира. Английская команда сумела сравнять счет на 73-й минуте благодаря усилиям полузащитника Коула Палмера, вышедшего на замену. Однако победный гол оказался на счету Микеля Оярсабаля, который забил его после паса Марка Кукурельи.

Победа на Евро-2024 стала для сборной Испании первым крупным титулом с 2012 года. В свою очередь, сборная Англии никогда не выигрывала этот турнир.

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В Германии с 14 июня по 14 июля прошел финальный этап Евро-2024. Чемпионат Европы по футболу проводится среди национальных сборных каждые четыре года. В заключительном матче в четвертый раз за историю сборной победу одержала Испания, она обыграла Англию со счетом 2:1. Яркие кадры с Евро-2024 — в фоторепортаже URA.RU. Испанская команда вышла вперед благодаря голу нападающего Нико Уильямса, получившего отличную передачу от 17-летнего Ламина Ямаля, который вошел в историю как самый молодой участник Евро и чемпионата мира. Английская команда сумела сравнять счет на 73-й минуте благодаря усилиям полузащитника Коула Палмера, вышедшего на замену. Однако победный гол оказался на счету Микеля Оярсабаля, который забил его после паса Марка Кукурельи. Победа на Евро-2024 стала для сборной Испании первым крупным титулом с 2012 года. В свою очередь, сборная Англии никогда не выигрывала этот турнир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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