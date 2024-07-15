В Германии с 14 июня по 14 июля прошел финальный этап Евро-2024. Чемпионат Европы по футболу проводится среди национальных сборных каждые четыре года. В заключительном матче в четвертый раз за историю сборной победу одержала Испания, она обыграла Англию со счетом 2:1. Яркие кадры с Евро-2024 — в фоторепортаже URA.RU.
Испанская команда вышла вперед благодаря голу нападающего Нико Уильямса, получившего отличную передачу от 17-летнего Ламина Ямаля, который вошел в историю как самый молодой участник Евро и чемпионата мира. Английская команда сумела сравнять счет на 73-й минуте благодаря усилиям полузащитника Коула Палмера, вышедшего на замену. Однако победный гол оказался на счету Микеля Оярсабаля, который забил его после паса Марка Кукурельи.
Победа на Евро-2024 стала для сборной Испании первым крупным титулом с 2012 года. В свою очередь, сборная Англии никогда не выигрывала этот турнир.
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