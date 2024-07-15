В Екатеринбурге возле склада вооружения нашли робота для взрывных устройств

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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение "Молния-2017". Челябинск, робот
Аппарат предназначен для проведения взрывотехнических работ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в кустах на территории «Объединенного склада вооружения и материально-технического имущества», которое принадлежит полиции Свердловской области, был найден подозрительный предмет. Им оказался робот-вездеход, предназначенный для проведения взрывотехнических операций, рассказал URA.RU источник.

«При обходе территории склада один из сотрудников заметил в кустах возле одного из зданий технический аппарат и забил тревогу. На место выехали сотрудники уголовного розыска, криминалисты и саперы „Урал-Вымпела“», — сообщил собеседник агентства.

Специалисты осмотрели находку и заявили, что это робототехнический комплекс «Вездеход ТМ-3». Он предназначен для решения задач в труднодоступных и опасных для человека местах: например, для видеоразведки, обнаружения и обезвреживания взрывных устройств и прочих взрывотехнических работ.

«Устройство изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Проводится проверка, которая должна выяснить, кто и с какой целью припрятал комплекс в кустах», — добавил источник.

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В Екатеринбурге в кустах на территории «Объединенного склада вооружения и материально-технического имущества», которое принадлежит полиции Свердловской области, был найден подозрительный предмет. Им оказался робот-вездеход, предназначенный для проведения взрывотехнических операций, рассказал URA.RU источник. «При обходе территории склада один из сотрудников заметил в кустах возле одного из зданий технический аппарат и забил тревогу. На место выехали сотрудники уголовного розыска, криминалисты и саперы „Урал-Вымпела“», — сообщил собеседник агентства. Специалисты осмотрели находку и заявили, что это робототехнический комплекс «Вездеход ТМ-3». Он предназначен для решения задач в труднодоступных и опасных для человека местах: например, для видеоразведки, обнаружения и обезвреживания взрывных устройств и прочих взрывотехнических работ. «Устройство изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Проводится проверка, которая должна выяснить, кто и с какой целью припрятал комплекс в кустах», — добавил источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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