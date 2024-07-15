В Екатеринбурге возле склада вооружения нашли робота для взрывных устройств

15 июля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Аппарат предназначен для проведения взрывотехнических работ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге в кустах на территории «Объединенного склада вооружения и материально-технического имущества», которое принадлежит полиции Свердловской области, был найден подозрительный предмет. Им оказался робот-вездеход, предназначенный для проведения взрывотехнических операций, рассказал URA.RU источник. «При обходе территории склада один из сотрудников заметил в кустах возле одного из зданий технический аппарат и забил тревогу. На место выехали сотрудники уголовного розыска, криминалисты и саперы „Урал-Вымпела“», — сообщил собеседник агентства. Специалисты осмотрели находку и заявили, что это робототехнический комплекс «Вездеход ТМ-3». Он предназначен для решения задач в труднодоступных и опасных для человека местах: например, для видеоразведки, обнаружения и обезвреживания взрывных устройств и прочих взрывотехнических работ. «Устройство изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Проводится проверка, которая должна выяснить, кто и с какой целью припрятал комплекс в кустах», — добавил источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в кустах на территории «Объединенного склада вооружения и материально-технического имущества», которое принадлежит полиции Свердловской области, был найден подозрительный предмет. Им оказался робот-вездеход, предназначенный для проведения взрывотехнических операций, рассказал URA.RU источник. «При обходе территории склада один из сотрудников заметил в кустах возле одного из зданий технический аппарат и забил тревогу. На место выехали сотрудники уголовного розыска, криминалисты и саперы „Урал-Вымпела“», — сообщил собеседник агентства. Специалисты осмотрели находку и заявили, что это робототехнический комплекс «Вездеход ТМ-3». Он предназначен для решения задач в труднодоступных и опасных для человека местах: например, для видеоразведки, обнаружения и обезвреживания взрывных устройств и прочих взрывотехнических работ. «Устройство изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Проводится проверка, которая должна выяснить, кто и с какой целью припрятал комплекс в кустах», — добавил источник.