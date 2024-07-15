В Екатеринбурге возле склада вооружения нашли робота для взрывных устройств

В Екатеринбурге в кустах на территории «Объединенного склада вооружения и материально-технического имущества», которое принадлежит полиции Свердловской области, был найден подозрительный предмет. Им оказался робот-вездеход, предназначенный для проведения взрывотехнических операций, рассказал URA.RU источник.
«При обходе территории склада один из сотрудников заметил в кустах возле одного из зданий технический аппарат и забил тревогу. На место выехали сотрудники уголовного розыска, криминалисты и саперы „Урал-Вымпела“», — сообщил собеседник агентства.
Специалисты осмотрели находку и заявили, что это робототехнический комплекс «Вездеход ТМ-3». Он предназначен для решения задач в труднодоступных и опасных для человека местах: например, для видеоразведки, обнаружения и обезвреживания взрывных устройств и прочих взрывотехнических работ.
«Устройство изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Проводится проверка, которая должна выяснить, кто и с какой целью припрятал комплекс в кустах», — добавил источник.
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