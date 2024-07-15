Суд в ХМАО закрыл сауну в жилом доме

Суд из ХМАО закрыл сауну в подвале жилого дома Югорска (ХМАО). Владелец заведения предоставлял услуги под видом спа-салона, поскольку правила запрещают обустраивать сауны в многоэтажках.
«Решением Югорского районного суда индивидуальному предпринимателю запрещено осуществлять деятельность по предоставлению услуг пользования сауной в подвале жилого дома, поскольку строительными правилами не допускается размещение саун в многоквартирных домах. Суд установил, что нежилое помещение планировалось как спа-салон, но владелец осуществил перепланировку технического помещения в сауну, что не допускается санитарными правилами», — указано в публикации на официальной странице судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».
На сауну в многоэтажке пожаловались жильцы дома. Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в заведении и обнаружила нарушения. Межрайонный прокурор направил иск в суд с требованием закрыть незаконное заведение. Суд постановил привести переоборудованное помещение в первоначальный вид. Бизнесмену разрешили использовать бассейн, который также находится в подвале: его эксплуатация не нарушает законодательные, санитарные и строительные нормы.
Ранее URA.RU писало,что в Сургуте выставили на продажу трехэтажный комплекс с бассейнами и саунами. Готовый бизнес продают за 120 миллионов рублей.
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