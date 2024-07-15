Суд в ХМАО закрыл сауну в жилом доме

Бизнесмен из ХМАО открыл сауну в жилом доме под видом спа-салона
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд закрыт сауну в жилом доме Югорска
Суд закрыт сауну в жилом доме Югорска Фото:

Суд из ХМАО закрыл сауну в подвале жилого дома Югорска (ХМАО). Владелец заведения предоставлял услуги под видом спа-салона, поскольку правила запрещают обустраивать сауны в многоэтажках.

«Решением Югорского районного суда индивидуальному предпринимателю запрещено осуществлять деятельность по предоставлению услуг пользования сауной в подвале жилого дома, поскольку строительными правилами не допускается размещение саун в многоквартирных домах. Суд установил, что нежилое помещение планировалось как спа-салон, но владелец осуществил перепланировку технического помещения в сауну, что не допускается санитарными правилами», — указано в публикации на официальной странице судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».

На сауну в многоэтажке пожаловались жильцы дома. Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в заведении и обнаружила нарушения. Межрайонный прокурор направил иск в суд с требованием закрыть незаконное заведение. Суд постановил привести переоборудованное помещение в первоначальный вид. Бизнесмену разрешили использовать бассейн, который также находится в подвале: его эксплуатация не нарушает законодательные, санитарные и строительные нормы.

Ранее URA.RU писало,что  в Сургуте выставили на продажу трехэтажный комплекс с бассейнами и саунами. Готовый бизнес продают за 120 миллионов рублей.

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Суд из ХМАО закрыл сауну в подвале жилого дома Югорска (ХМАО). Владелец заведения предоставлял услуги под видом спа-салона, поскольку правила запрещают обустраивать сауны в многоэтажках. «Решением Югорского районного суда индивидуальному предпринимателю запрещено осуществлять деятельность по предоставлению услуг пользования сауной в подвале жилого дома, поскольку строительными правилами не допускается размещение саун в многоквартирных домах. Суд установил, что нежилое помещение планировалось как спа-салон, но владелец осуществил перепланировку технического помещения в сауну, что не допускается санитарными правилами», — указано в публикации на официальной странице судов Югры в социальной сети «ВКонтакте». На сауну в многоэтажке пожаловались жильцы дома. Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в заведении и обнаружила нарушения. Межрайонный прокурор направил иск в суд с требованием закрыть незаконное заведение. Суд постановил привести переоборудованное помещение в первоначальный вид. Бизнесмену разрешили использовать бассейн, который также находится в подвале: его эксплуатация не нарушает законодательные, санитарные и строительные нормы. Ранее URA.RU писало,что  в Сургуте выставили на продажу трехэтажный комплекс с бассейнами и саунами. Готовый бизнес продают за 120 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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