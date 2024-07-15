15 июля 2024

Спасатели нашли утонувшего в реке жителя ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водолазы достали тело погибшего
Водолазы достали тело погибшего Фото:

Спасатели нашли погибшего мужчину, который пропал во время купания в реке в поселке Пойковский. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС.

«Водолазы нашли тело мужчины, который пропал во время купания в поселке Пойковский. МЧС Югры сообщает, с начала сезона в Югре погибли 14 человек», — говорится в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 15 июля. Спасателям удалось обнаружить тело около половины десятого вечера.

Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели ищут пропавшего на реке жителя ХМАО. Речь шла о протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели нашли погибшего мужчину, который пропал во время купания в реке в поселке Пойковский. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС. «Водолазы нашли тело мужчины, который пропал во время купания в поселке Пойковский. МЧС Югры сообщает, с начала сезона в Югре погибли 14 человек», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 15 июля. Спасателям удалось обнаружить тело около половины десятого вечера. Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели ищут пропавшего на реке жителя ХМАО. Речь шла о протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...