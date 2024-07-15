Спасатели нашли утонувшего в реке жителя ХМАО

Водолазы достали тело погибшего
Спасатели нашли погибшего мужчину, который пропал во время купания в реке в поселке Пойковский. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС.
«Водолазы нашли тело мужчины, который пропал во время купания в поселке Пойковский. МЧС Югры сообщает, с начала сезона в Югре погибли 14 человек», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 15 июля. Спасателям удалось обнаружить тело около половины десятого вечера.
Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели ищут пропавшего на реке жителя ХМАО. Речь шла о протоке Мушкинская в Пойковском Нефтеюганского района.
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