Челябинцев стали чаще звать на работу в Москву и Петербург

Жителям Челябинской области за год предложили на 43% больше вакансий в других городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, сотрудников также рады видеть в Свердловской области, Краснодарском крае и Татарстане.
«Мы наблюдаем значительный рост интереса работодателей из других регионов к кандидатам из Челябинской области. Особенно активны предложения из Москвы (6,7% приглашений), Свердловской области (2%), Санкт-Петербурга (1,9%), Краснодарского края (0,9%) и Татарстана (0,6%)», — отметили в офисе HeadHunter.
Анализ показал, что 81,8% приглашений по-прежнему приходится на местные компании. Примерно каждая пятая вакансия предлагает переезд в другие регионы. Большинство жителей Челябинской области готовы рассмотреть переезд ради работы. При этом они ожидают, что потенциальный работодатель предоставит помощь как финансовую, так и организационную. Среди опрошенных 61% уверены, что работодатель должен помочь с поиском квартиры в аренду, устройством ребенка в детский сад или школу и другими нуждами.
Также челябинцы рады видеть у себя жителей других регионов на рабочих местах. На вакансии челябинских работодателей приглашают москвичей (1,3%), свердловчан (0,8%), петербуржцев и кандидатов из Башкирии (по 0,6%). Также зовут жителей Краснодарского края, Московской области, Пермского края и Татарстана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!